QR-коды отдадут в руки покупателей

Новый способ оплаты QR-кодом, когда его генерирует не магазин, а клиент, может быть запущен до конца 2023 года, пишет издание «Известия» со ссылкой на Национальную систему платежных карт. Способ будет доступен только владельцам карты «Мир». Оплата QR-кодом начала развиваться в России после того, как Visa и Mastercard покинули страну, а популярные pay-сервисы от Apple и Google перестали работать. Код создается на стороне магазина, а клиент сканирует его своим банковским приложением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Станет ли новый сервис востребованным? И что будет, если доступ к QR-коду получать мошенники? Руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея говорит, что есть простой способ минимизировать риски: «Каждый раз, когда вы используете функцию "оплатить", у вас код платежа меняется. Совпасть два раза он не может. То есть даже если данные каким-то образом украдут, то это будет бесполезная информация, потому что код поменяется и работать не будет.

Вместе с тем сегодня Система быстрых платежей все-таки требует от пользователя сделать некоторое количество нажатий. В любом случае, даже когда вас перебрасывает в мобильное приложение, приходится что-то там кликать, куда-то деньги переводить, что-то сканировать, запускать фотокамеру на смартфоне и так далее.

Что касается новой технологии, то это может быть интеграция с сегодняшним кассовым оборудованием.

Тот сканер, который используется для штрихкодов, программ лояльности и всего остального, может также сканировать код, связанный с Системой быстрых платежей. Но для этого нужно, чтобы компании, которые отвечают за интеграцию разного оборудования, предложили для этого какое-то технологическое решение.

Кроме того, сегодня оплата по СБП — это действительно открытие мобильного приложения на стороне клиента. Если оно недоступно, тогда возникают проблемы. А вот генерация кода через смартфон пользователя может происходить в разных форматах. Например, вы можете зайти на сайт один раз в день, скачать этот QR-код и дальше уже использовать его, чтобы показывать всем торговым предприятиям, которым требуется».

Банки тестируют разные способы замены Apple Pay и Google Pay. В частности, некоторые игроки рынка выпустили так называемые платежные стикеры, которые можно приклеить к телефону и совершать бесконтактные трансакции.

А вот сравнивать два способа оплаты QR-кодом не совсем корректно, подчеркнул независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков. По его словам, чтобы пользователи привыкли к новым механизмам, в любом случае должно пройти несколько лет: «Мы говорим об одной и той же технологии. И в том, и в другом случае получателю платежа, то есть эквайеру, банку, придется проделать достаточно серьезную работу по тому, как научить своих клиентов — либо торговые точки, либо потребителей — пользоваться новой технологией. С точки зрения маркетинга и потребительского опыта это вопрос не одного-двух лет, а большая работа индустрии для продвижения этого способа оплаты.

Кроме того, есть большой вопрос по экономике, насколько новая технология будет дешевле существующего способа оплаты по картам, где есть межбанковская комиссия, комиссия, которую эквайер платит, обслуживание счета, за которое платит потребитель, то есть все нужно просто посмотреть в сравнении».

Как пишут «Известия», к концу апреля банки должны проработать механизмы защиты QR-кодов, которые будет формировать клиент. Некоторые кредитные организации уже тестируют технологию.

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Илья Сизов