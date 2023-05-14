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Захар Прилепин после восстановления вернется в зону спецоперации на Украине

Восстановление писателя Захара Прилепина, на которого было совершено покушение в начале мая, займет не менее полугода, сообщили в его пресс-службе. После выздоровления он планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

«Несмoтря на все произoшедшее, Захар Прилепин снoва планирует вернуться на фрoнт пoсле вoсстановления, котoрое займет минимум полгода»,— сообщили ТАСС в пресс-службе писателя. Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и уехал в зону боевых действий в начале 2023 года.

Чем известен писатель Захар Прилепин

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Покушение на господина Прилепина совершили 6 мая: его машину взорвали в поселке Пионерское под Нижним Новгородом. Писатель возвращался из Донбасса, где проходил службу в одном из батальонов. Сидевший на пассажирском месте охранник Александр Шубин погиб на месте. У Захара Прилепина сломаны обе ноги.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ (теракт и незаконный оборот взрывчатки). Обвиняемый — уроженец Украины Александр Пермяков. 8 мая его арестовали на два месяца.

Подробности — в материале «Ъ» «Захара Прилепина атаковали как танк».

Лусине Баласян

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