Посольские деньги пересчитали окончательно

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы осужденных за хищение 49 млн руб. со счетов российского посольства в Израиле бывших бухгалтера дипмиссии Наталии Журавлевой, ее помощницы Анны Сидоровой и главбуха представительства ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось. Согласно приговору, фигурантки списывали средства по подложным документам якобы на аренду помещений и уплату налогов и сборов и тратили их потом на недвижимость в Москве и области. За это госпоже Журавлевой и госпоже Лось назначили шесть и пять лет колонии общего режима соответственно. Исполнение наказания госпоже Сидоровой отложили до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Адвокаты настаивали, что следствие неверное определило потерпевшую сторону в деле, однако кассационный суд с ними не согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahmad Gharabli / AFP Фото: Ahmad Gharabli / AFP

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы на приговор, вынесенный ранее по этому уголовному делу Нагатинским судом столицы. В ходе разбирательства в суде первой инстанции выяснилось, что с октября 2012 по август 2014 года фигурантки, используя свое служебное положение, похитили с валютных счетов дипучреждения более 49 млн в рублевом эквиваленте. Для этого, говорится в деле, они подделывали документы, в соответствии с которыми деньги переводились якобы на аренду недвижимости, а также выплату местных налогов и сборов.

Как установили в СКР, другие руководители дипучреждения, включая посла, были не в курсе махинаций, поскольку их вводили в заблуждение. Однако в 2014 году при очередной финансовой проверке хищения вскрылись. Анну Сидорову и Наталию Журавлеву обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом госпожа Сидорова сразу пошла на сотрудничество со следствием и дала признательные показания. Частично согласилась признать вину и Наталия Журавлева. На основании их показаний к уголовной ответственности была привлечена и Ирина Лось.

В суде выяснилось, что выведенные с валютного счета посольства миллионные суммы тратились злоумышленницами на покупку недвижимости в Москве и области.

Нагатинский суд приговорил Наталию Журавлеву к шести годам колонии, ее коллегу Анну Сидорову — к восьми годам, а Ирина Лось получила пять лет колонии общего режима. Однако реально отбывать наказание пришлось лишь осужденным Журавлевой и Лось. Госпожу Сидорову отпустили, поскольку она воспитывает двоих малолетних детей, и предоставили ей отсрочку в исполнении наказания до достижения ими 14-летнего возраста.

Сначала осужденные обжаловали приговор в Мосгорсуде, настаивая либо на пересмотре дела, либо на снижении сроков заключения. Причем Ирина Лось, как и в районном суде, просила оправдания, упорно отказываясь признать вину. Но городской суд отклонил все жалобы, после чего адвокаты обратились во Второй кассационный суд. Анна Сидорова, видимо не рассчитывая на успех, на этот раз от подачи жалобы отказалась.

В кассационной инстанции адвокаты просили отменить приговор и направить материалы дела на новое рассмотрение, но уже не в Нагатинском, а в Пресненском суде. Адвокаты настаивали, что ранее следователи ГСУ СКР неверно определили потерпевшую сторону, определив в качестве таковой посольство России в Израиле. Поэтому дело рассматривалось в Нагатинском суде, по месту жительства одной из обвиняемых. В действительности же, уверяют защитники, дело надо было рассматривать в Пресненском суде Москвы, к юрисдикции которого относится МИД РФ.

Адвокаты Ирины Лось также утверждали, что ее оговорила Наталия Журавлева. «Ирину привлекли к делу в качестве обвиняемой в самом конце предварительного следствия,— пояснила адвокат Виолетта Волкова,— а от данных на нее показаний Журавлева в суде отказалась». Однако кассационный суд решил, что потерпевшая сторона определена правильно, и оставил приговор в силе.

Алексей Соковнин