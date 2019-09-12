Деньги дипломатов разделили на троих

Как стало известно “Ъ”, в Нагатинский райсуд Москвы поступили для рассмотрения по существу материалы громкого уголовного дела в отношении трех женщин, которые обвиняются в хищении 50 млн руб. у посольства России в Израиле. Две из них работали в диппредставительстве, а третья — их предполагаемая пособница — являлась сотрудницей ФГУПа, в ведении которого находится зарубежная недвижимость России. По версии следствия, обвиняемые вывели деньги с валютных счетов дипмиссии под видом оплаты аренды, а также местных налогов и сборов.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, еще весной этого года само расследование уголовного дела было завершено. Как сообщал Следственный комитет России (СКР), фигурантками громкого скандала стали бывший главный бухгалтер посольства России в Израиле Наталия Журавлева, ее коллега из штата дипмиссии Анна Сидорова и сотрудница ФГУП «Госзагрансобственность» Ирина Лось. Надо отметить, что именно это предприятие, относящееся к управделами президента, отвечает за все как жилые, так и нежилые российские объекты за рубежом, включая дипломатические представительства.

Согласно версии ГСУ СКР, в период с октября 2012 года по август 2014 года Наталия Журавлева, используя свое служебное положение, вместе с Анной Сидоровой и Ириной Лось похитили с валютных счетов дипучреждения крупную сумму. По оценкам следователей, ущерб составил более 49 млн в рублевом эквиваленте. Сама схема мошенничества была предельно проста. Женщины подделали распорядительные платежные документы и, обманув руководство посольства, под видом расчетов с израильскими контрагентами похитили деньги под видом оплаты аренды недвижимости, а также отчислений на местные налоги и сборы.

Сами факты многомиллионных хищений были выявлены сотрудниками МИД России, которые передали собранные материалы в СКР для возбуждения уголовного дела.

В результате Наталии Журавлевой и Анне Сидоровой предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а сотруднице «Госзагрансобственности» — в пособничестве им (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе расследования выяснилось, что на похищенные из посольской казны деньги женщины приобретали недвижимость в Москве и Подмосковье. На нее в ходе следствия судом были наложены аресты.

Надо отметить, что всех трех фигуранток, несмотря на довольно тяжкие обвинения, оставили на свободе под подпиской о невыезде. По некоторым данным, Наталия Журавлева почти сразу признала свою вину, начав сотрудничать со следствием. В то же время Анна Сидорова участие в афере признала якобы частично, а третья женщина вообще настаивает на своей невиновности.

Согласно базе данных Мосгорсуда, бывший главбух посольства обращалась в суд с ходатайством о рассмотрении ее дела в особом порядке. Он предусматривает полное раскаяние и проведение краткого процесса без изучения доказательств и допроса свидетелей и вынесение относительно мягкого приговора. Однако материалы в отношении Наталии Журавлевой в отдельное производство следователи ГСУ СКР не выделяли. Таким образом, всех трех участниц мошеннической схемы предстояло судить вместе. Между тем особый порядок возможен, если только все подсудимые занимают одинаковую позицию. В результате Наталии Журавлевой отказали, а материалы уголовного дела направили для проведения полного процесса в Пресненский райсуд столицы. Впрочем, рассмотрение дела закончилось, едва начавшись. Судья Елена Абрамова посчитала, что данное дело ей неподсудно, вынеся постановление о направлении его в Нагатинский суд. Она указала, что потерпевшим по делу признано посольство РФ в Израиле. Согласно УПК, рассмотрение судом уголовного дела должно производиться по месту совершения преступления, однако сделать это в Израиле не представлялось возможным, поэтому изначально его направили в Пресненский суд, так как на подсудной ему территории находится МИД России. Но Елена Абрамова посчитала, что дело следует направить в суд по месту жительства одного из подсудимых, что также позволяет УПК. В результате был выбран Нагатинский суд по месту регистрации Ирины Лось.

Пресненская межрайонная прокуратура обжаловала решение суда в вышестоящей инстанции, однако ее обращение на днях удовлетворено не было.

Адвокат Наталии Журавлевой Исаак Якубовский подтвердил “Ъ”, что уголовное дело его клиентки действительно уже направлено в суд. Но, по его словам, дата рассмотрения еще не назначена. Он также отметил, что для госпожи Журавлевой нет разницы, где будет проходить процесс. Более подробные комментарии господин Якубовский обещал предоставить после консультаций со своей доверительницей.

Надо отметить, что это уже второй громкий судебный процесс по делу в отношении бывших и действующих сотрудников российских диппредставительств за рубежом, проходящий сейчас в столичных судах. Как рассказывал “Ъ”, в Кунцевском райсуде слушается дело в отношении бывшего советника посольства России в США Олега Диванова, который обвиняется в незаконной выдаче (ст. 292.1 УК РФ) загранпаспортов американским адвокатам, работавшим в интересах российской дипмиссии. Адвокат Олега Диванова Вячеслав Феоктистов пояснил “Ъ”, что в разбирательстве объявлен перерыв. Он связан с тем, что по ходатайству защиты судья, несмотря на возражения Генпрокуратуры, назначила проведение экспертизы жесткого диска служебного компьютера Олега Диванова, чтобы установить, кто и когда размещал на нем программы, которые якобы использовались для совершения преступления.

Сергей Сергеев