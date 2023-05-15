«Крост» сложит панели в Подмосковье

Производственные мощности, которые в свое время консолидировала группа СУ-155 Михаила Балакина, находящаяся сейчас в процессе банкротства, переходят другим застройщикам. Структура, связанная с концерном «Крост», выкупила в подмосковном Клину завод по выпуску железобетонных панелей, позволяющий строить 300 тыс. кв. м жилья в год. На рынке допускают, что большую часть этой продукции девелопер направит на проекты, связанные с реновацией в Москве. Спрос на такую продукцию со стороны других компаний невысок из-за ограниченного в кризис объема жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ООО «Энки» выкупило завод по производству железобетонных панелей в подмосковном Клину за 431 млн руб., следует из опубликованного 11 мая договора купли-продажи имущества АО «Клинский проектно-строительный комбинат» (КПСК). Документ на площадке Федресурса разместил внешний управляющий СУ-155. Новый владелец предприятия связан со структурами концерна «Крост» Алексея Добашина. По данным «СПАРК-Интерфакс», среди учредителей ООО «Энки» — ООО «Элемент», бенефициаром которого, в свою очередь, выступает Виктор Мосин, возглавляющий ряд структур «Кроста». В «Кросте» не ответили на запрос “Ъ”.

«Крост» основан в 1991 году. Среди проектов — жилые комплексы Wellton Towers, Wellton Gold, «Невский» в Москве и Подмосковье. По собственным данным, компания реализовала более 4,5 млн кв. м недвижимости, в том числе в рамках реновации. Текущий объем строительства, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», составляет 212 тыс. кв. м.

КПСК входил в СУ-155 Михаила Балакина. Там перепрофилировали комбинат под выпуск железобетонных блоков для строительства 300 тыс. кв. м жилья в год, производство перезапущено в 2014 году. В 2018 году СУ-155 признали банкротом. Теперь активы группы, объединявшей более 80 предприятий, выкупают другие игроки. Так, год назад Серпуховский лифтостроительный завод купили структуры, связанные с ГК «Садовое кольцо», строящей жилье в Татарстане, Башкортостане и Подмосковье (см. “Ъ” от 26 мая 2022 года).

Застройщики нередко создают или выкупают уже готовые производства стройматериалов. К примеру, ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина владеет Московским камнеобрабатывающим комбинатом в подмосковном Долгопрудном, ГК ПИК Сергея Гордеева — домостроительными комбинатами №2 и №3, а ГК ЛСР Андрея Молчанова — предприятиями по производству строительного кирпича, газобетона, железобетонных изделий и месторождениями нерудных ископаемых.

«Крост» давно наращивает производственные активы. Сейчас у концерна 18 заводов, среди которых сеть предприятий по производству бетона. Девелоперам выгодно иметь собственные заводы железобетонных панелей, что позволяет им оптимизировать затраты, например на металл, и сократить сроки строительства в 2–2,5 раза, отмечает член генсовета «Деловой России» Людмила Любимова.

Учитывая, что в кризис застройщики пытаются снизить себестоимость строительства, приобретение завода, обеспечивающего собственные нужды девелопера, повышает независимость от субподрядчиков и поставщиков, соглашается председатель совета директоров ГК «Праймкей» Олег Малахов.

Но сейчас спрос сторонних девелоперов на железобетонные изделия ограничен из-за снижения объемов строительства, отмечает вице-президент ГК «Гранель» по производству Владимир Лунев. Но если заказы сформированы за счет собственных проектов «Кроста» по строительству жилья или долгосрочного участия в городских программах, например реновации, то перспективы производства могут быть привлекательными, считает господин Лунев.

«Крост» может использовать продукцию КПСК не только для своих коммерческих проектов. Компания — активный участник строительства по госзаказу. В 2022–2023 годах подконтрольное концерну ООО «Крост-Д» заключило госконтрактов на строительство на общую сумму 14,9 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Дарья Андрианова