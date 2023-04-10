Уголь в налоговом разрезе

Как стало известно “Ъ”, угольные компании в этом году могут столкнуться с очередным ростом налоговой нагрузки. Минфин рассматривает увеличение НДПИ в четвертом квартале в случае хороших финансовых результатов работы участников рынка в январе—марте. В то же время экспортные пошлины на уголь государство вводить не планирует. По мнению аналитиков, рентабельность угольщиков падает и как минимум у производителей энергетического угля нет возможности платить повышенный НДПИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка угля, государство может в конце года добыть у его участников больше налогов

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка угля, государство может в конце года добыть у его участников больше налогов

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Минфин рассматривает возможность увеличения НДПИ на уголь в четвертом квартале, сообщили "Ъ в пресс-службе министерства: «Мы продолжаем мониторить ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал, а не введение экспортных пошлин». Представитель Минфина добавил, что введение экспортных пошлин на уголь «сейчас не рассматривается».

Правительство РФ за последние годы несколько раз увеличивало налоговую нагрузку на горно-металлургическую промышленность в целом и угольщиков в частности. С начала 2022 года НДПИ на коксующийся уголь (используется в металлургии) получил привязку к мировой конъюнктуре: ставка установлена на уровне 1,5% от средней цены на уголь в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal, тогда как прежде применялась фиксированная в размере 57 руб. на тонну. Параллельно обсуждалась идея ввести экспортные пошлины на уголь, в том числе энергетический, при превышении цены в $150 за тонну в порту отгрузки. В итоге поступления налогов от угольной отрасли РФ в 2022 году выросли вдвое, до 360 млрд руб.

В 2023 году налоги тоже увеличивались, но временно: с 1 января до 31 марта. Повышался НДПИ для антрацита, коксующегося и энергетического угля до 380 руб. за тонну, что должно было позволить дополнительно привлечь в бюджет 30 млрд руб. Замминистра финансов Алексей Сазанов подчеркивал, что при этом угольщики будут освобождены от уплаты единоразового сбора в бюджет, который грозит всем российским компаниям с доналоговой прибылью более 1 млрд руб. в 2022 году. Детали сбора и его конечный объем все еще не утверждены, однако в середине марта глава Минфина Антон Силуанов говорил о 300 млрд руб.

В угольных компаниях не комментируют планы Минфина по потенциальному увеличению налоговой нагрузки. Поскольку почти вся отрасль прекратила раскрывать отчетность, о финансовом положении компаний можно судить только по редким заявлениям и статистике Росстата.

Так, добывающая коксующийся уголь «Распадская» по итогам 2022 года снизила EBITDA на 3%, до $1,3 млрд, а выручка выросла на 35%, до $2,8 млрд, что объясняется изменением условий поставки и повышением цен на уголь. По данным Росстата, сальдированная прибыль угольных компаний в 2022 году выросла на 10%, до 821,1 млрд руб. Однако при этом доля прибыльных компаний сократилась до 67,3% против 70,6% годом ранее. В январе сальдированная прибыль упала на 62,7%, до 39 млрд руб., а доля прибыльных компаний сократилась сразу до 58,4%.

Повышая налоги в 2022 году и в первом квартале 2023 года, Минфин рассчитывал изъять сверхприбыль угольных компаний, сформировавшуюся в результате резкого роста цен в 2021–2022 годах. Однако на деле российские угольщики в результате начала военных действий на Украине не смогли в полной мере воспользоваться конъюнктурой. На их продукцию сформировался существенный дисконт относительно мировых бенчмарков (уже в апреле 2022 года достигал 50%), увеличились железнодорожные тарифы и ставки фрахта на балкеры. Кроме того, в 2022 году на прибылях компаний отрицательно сказалось укрепление рубля. И хотя теперь рубль ослабел до значений 2021 года и даже превысил их, мировые цены на уголь также упали.

Сейчас говорить о финансовом благополучии отрасли не приходится, а цены на энергетический уголь на всех основных площадках снижаются, отмечает Сергей Гришунин из НРА. В Европе, где в прошлом году были рекордные цены, теперь уголь подешевел до $135–140 за тонну, в Китае он стоит около $160 за тонну. По оценкам аналитика, российские угольщики с учетом подорожавшего фрахта, страховки и дисконтов при текущей конъюнктуре могут иметь маржу до 5–10% EBITDA при экспорте на восток и 2–4% на юг. С учетом необходимости гасить кредиты возможностей для роста НДПИ «не просматривается», полагает Сергей Гришунин. У поставщиков коксующегося угля в восточном направлении ситуация чуть лучше: они могут рассчитывать на маржинальность до 20–30% при поставках в Китай и 10–15% при поставках в Индию.

Евгений Зайнуллин