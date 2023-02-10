Швейцария отказала Испании в реэкспорте систем ПВО Украине

Правительство Швейцарии отклонило запрос Испании на отправку швейцарских средств ПВО Украине. Об этом телеканалу CNN сообщили в госсекретариате Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Испания запросила разрешение на экспорт ПВО в январе. Швейцария считает реэкспорт вооружения Украине нарушением своего законодательства.

«Именно по той же причине мы отклонили аналогичный запрос из Дании и Германии в прошлом году»,— сообщил СNN представитель SECO Фабиан Майенфиш.

В 1815 году Швейцария получила статус постоянного нейтралитета. В рамках законодательства страна не имеет право прямо или косвенно отправлять оружие странам, участвующим в боевых действиях. В связи с этим в ноябре 2022 года Швейцария ввела частичное эмбарго на поставки оружия на Украину.

В апреле 2022 года Германия дважды запросила разрешение на поставку ВСУ боеприпасов для немецкого БМП Marder. В июле того же года Дания попросила отправить Украине около 20 БМП Piranha III. Власти Швейцарии ответили отказом, сославшись на статус нейтралитета.

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Лусине Баласян