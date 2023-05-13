Боррель: ЕС увеличил свои военные расходы на 30% по сравнению с 2013 годом

Военные расходы в странах Европы выросли на 30% с 2013 года, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Расходы же стран Индо-Тихоокеанского региона в 2022 году были на 45% выше, чем в 2013 году, сказал господин Боррель на открытии совместного с регионом форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Reuters Жозеп Боррель

Фото: Reuters

«Безусловно, военные расходы в странах Европы на 30% выше, чем в 2013 году, до аннексии Крыма»,— заявил глава европейской дипломатии. «Мировые военные расходы в прошлом году вновь выросли до рекордно высокого уровня, достигнув $2,2 трлн»,— сказал Жозеп Боррель. По его словам, эти цифры демонстрируют, что с каждым днем мир становится все более небезопасным.

Во встрече принимают участие около 60 министров иностранных дел из Индо-Тихоокеанского региона и ЕС, а также представители региональных организаций Индо-Тихоокеанского региона и другие партнеры. Целью форума является укрепление партнерства между ЕС и регионом.

Мировые оборонные расходы в 2022 году, по подсчетам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), выросли в реальном выражении на 3,7%, до $2,224 трлн. Это новый максимум за все время наблюдений, проводимых SIPRI. Увеличение военных расходов объясняется в первую очередь наращиванием соответствующих затрат со стороны России и Украины.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Оборонный марш».

Мария Федотова