Зампред ЦБ: около 20 российских банков смогли открыть корсчета за границей

Около 20 российских банков с базовой лицензией открыли корреспондентские счета за границей, сообщил зампред Центробанка Алексей Гузнов. Он не уточнил точное число таких банков и их названия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Гузнов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Алексей Гузнов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Значительно больше трех банков с базовой лицензией открыли свои счета... порядка двадцати»,— сказал господин Гузнов во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Алексей Гузнов также сообщил, что ЦБ готов поддержать окончательное снятие ограничения на открытие корсчетов за границей российскими банками. «Соответственно, надеемся, что в ближайшее время будут подготовлены соответствующие поправки в законопроект»,— сказал он.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ сообщило, что из 101 банка с базовой лицензией в России только три смогли открыть иностранные счета для международных расчетов. Эту информацию подтвердил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, остальные банки ведут переговоры, однако этот процесс сложный.

В июле 2022 года вступил в силу закон, который позволяет банкам с базовой лицензией открывать корсчета в иностранных банках до 31 декабря 2023-го. В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор рассматривает возможность снять ограничение для банков с базовой лицензией на постоянной основе.

Олеся Павленко