Только три банка из России с базовой лицензией смогли открыть счета за рубежом

Из 101 банка с базовой лицензией в России только три смогли открыть иностранные счета для международных расчетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ). Эту информацию подтвердил агентству председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

О каких банках идет речь, не уточняется. По данным агентства, одна из кредитных организаций установила корреспондентские отношения с банками Узбекистана, Армении и Турции, у другой есть корсчета в Азербайджане, у третьей — в Казахстане.

По словам господина Аксакова, процесс по открытию таких счетов «сложный, но тем не менее он идет». «Где-то три банка открыли, но процесс идет, остальные ведут переговоры»,— рассказал он.

Банки с базовой лицензией могут открыть корсчета за границей до 31 декабря 2023 года. О том, что некоторые кредитные организации воспользовались этим правом, ЦБ сообщал еще в феврале. «Известия» писали, что регулятор может разрешить небольшим банкам открывать корсчета за границей на постоянной основе.

Лаура Кеффер