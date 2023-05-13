Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что Прилепина одновременно оперировали четыре хирурга

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в одной из больниц региона пережившему покушение писателю Захару Прилепину сделали еще одну операцию, она прошла в штатном режиме. Глава области уточнил, что писателя одновременно оперировали четыре хирурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Никитин и Захар Прилепин, 9 мая 2023 года

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина Глеб Никитин и Захар Прилепин, 9 мая 2023 года

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

«Про операцию Захара. Все штатно и стабильно. Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в 8 рук (четыре хирурга — объединенная команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра)»,— написал господин Никитин в своем Telegram-канале.

По словам нижегородского губернатора, Захар Прилепин на данный момент уже находится в сознании и хорошо себя чувствует.

Ранее писатель успешно перенес другую операцию по фиксации переломов ног. По данным пресс-службы Захара Прилепина, сейчас он находится в палате интенсивной терапии.

Покушение на Захара Прилепина совершили 6 мая: его машину взорвали в поселке Пионерский в Нижегородской области. Сидевший на пассажирском месте охранник Александр Шубин погиб на месте. Ему посмертно присвоили орден Мужества. У Захара Прилепина сломаны обе ноги. По факту происшедшего заведено уголовное дело по ст. ст. 205, 222.1 УК РФ (теракт и незаконный оборот взрывчатки).

Обвиняемый — уроженец Украины Александр Пермяков. 8 мая его арестовали на два месяца. Как стало известно «Ъ», для покушения на Захара Прилепина использовались противотанковые мины образца 60-х годов прошлого века. Следственный комитет РФ (СКР) считает, что обвиняемый действовал не один, его соучастников устанавливают. Тайник с боеприпасами, с помощью которых была взорвана машина писателя Захара Прилепина, был обнаружен в Подмосковье, сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

Подробнее о покушении на Захара Прилепина — в публикации «Ъ» «Захара Прилепина атаковали как танк».

Александр Кислов