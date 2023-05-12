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Коммерсантъ FM
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Прилепину успешно провели операцию по фиксации переломов ног

Писателю Захару Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное. Об этом пресс-служба писателя сообщила «РИА Новости».

Захар Прилепин в 2021 году

Захар Прилепин в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Захар Прилепин в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сегодня успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения. Состояние Захара Прилепина стабильное, на данный момент он введен в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза»,— говорится в заявлении пресс-службы.

Пресс-служба уточнила, что врачи приняли решение оставить господина Прилепина в палате интенсивной терапии.

Покушение на Захара Прилепина совершили 6 мая: его машину взорвали в поселке Пионерский в Нижегородской области. Сидевший на пассажирском месте охранник Александр Шубин погиб на месте. Ему посмертно присвоили орден Мужества. У Захара Прилепина сломаны обе ноги. По факту происшедшего заведено уголовное дело по ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ (теракт и незаконный оборот взрывчатки).

Обвиняемый — уроженец Украины Александр Пермяков. 8 мая его арестовали на два месяца. Как стало известно «Ъ», для покушения на Захара Прилепина использовались противотанковые мины образца 60-х годов прошлого века. Следственный комитет РФ (СКР) считает, что обвиняемый действовал не один, его соучастников устанавливают. Тайник с боеприпасами, с помощью которых была взорвана машина писателя Захара Прилепина, был обнаружен в Подмосковье, сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

Подробнее о покушении на Захара Прилепина — в материале «Захара Прилепина атаковали как танк».

Эрдни Кагалтынов

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