Пресс-служба Прилепина сообщила о присвоении его погибшему соратнику Шубину ордена Мужества

Сотруднику батальона Росгвардии «Оплот» соратнику писателя Захара Прилепина Александру Шубину посмертно присвоен орден Мужества. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе писателя. Указ о присвоении подписан президентом РФ Владимиром Путиным, отметили в пресс-службе.

Сейчас орден находится в штабе «Фронта Захара Прилепина». Вместе с телом погибшего Александра Шубина он будет отправлен в зону проведения спецоперации, где после похорон награду передадут родителям росгвардейца.

Александр Шубин погиб 6 мая во время теракта в Нижегородской области. Был взорван автомобиль, в котором находились Александр Шубин и Захар Прилепин. Писатель выжил, но получил множественные ранения. Сейчас он находится в одной из больниц Нижнего Новгорода.

Александр Шубин родился 15 января 1996 года в Луганске. С 2014 году он принимал участие в боевых действия на востоке Украины на стороне вооруженных подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Прощание с погибшим прошло в Нижнем Новгороде сегодня, 11 мая. После этого гроб с телом будет отправлен в зону СВО. Информация о том, где именно пройдут похороны, не разглашается.

По факту произошедшего в Нижегородской области заведено уголовное дело по ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ (теракт и незаконный оборот взрывчатки). Обвиняемым по делу проходит уроженец Украины Александр Пермяков.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Захара Прилепина атаковали как танк».

Андрей Репин, Нижний Новгород