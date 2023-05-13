ТАСС: люди, находившиеся на борту упавшего в Брянской области вертолета, погибли

Люди, которые были на борту упавшего в Клинцовском районе Брянской области вертолета Ми-8, погибли, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Число погибших пока не сообщается.

«В настоящее время обломки вертолета найдены. В результате падения начался пожар, его оперативно ликвидировали. Люди, находившиеся на борту, погибли»,— сказал собеседник агентства. По словам заместителя губернатора Брянской области Андрея Бардукова, среди жителей Клинцов пострадавших нет.

Также ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о крушении в Брянской области истребителя Су-34. «Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается»,— сказал собеседник агентства. Обстоятельства катастрофы выясняются.

О крушении вертолета в Клинцовском районе Брянской области стало известно сегодня днем. По словам главы администрации города Клинцы Сергея Евтеева, разрушений на земле после падения вертолета нет. «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник в оперативных службах, что на месте падения вертолета ведутся работы по ликвидации пожара. По данным агентства, после падения вертолета некоторые дома повреждены обломками.