В Брянской области упал вертолет

Вертолет потерпел крушение в приграничной с Украиной Брянской области, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По словам главы администрации города Клинцы Сергея Евтеева, разрушений на земле после падения вертолета нет.

«Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя»,— сказал собеседник агентства. По его словам, принадлежность вертолета, а также сведения о пострадавших устанавливаются. На место крушения выехали оперативные службы.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что обломки упавшего вертолета пока не обнаружены. «В настоящее время найти обломки вертолета не могут. Информация о крушении поступила от очевидцев, на номер 112 было несколько звонков»,— сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале «Подслушано Клинцы» появилось видео, на котором видно, как с поля поднимается столб дыма. На другом видео, которое опубликовали местные жители, запечатлен объятый пламенем вертолет. Он упал на землю практически под прямым углом.