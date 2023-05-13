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Коммерсантъ FM
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ТАСС сообщил о крушении в Брянской области истребителя Су-34

Ранее сегодня на территории региона упал вертолет Ми-8

Самолет Су-34

Самолет Су-34

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Самолет Су-34

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Истребитель Су-34 потерпел крушение в субботу в Брянской области, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее собеседники агентства говорили, что в результате падения в Клинцовском районе области вертолета Ми-8 погибли двое.

«Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается»,— сказал собеседник агентства. Причины падения истребителя не уточняют.

В экстренных службах уточнили, что в настоящее время обстоятельства крушения истребителя в Брянской области выясняются.

Ранее сегодня, 13 мая, в Брянской области разбился вертолет Ми-8. В результате падения вертолета погибли два члена экипажа. После крушения Ми-8 в Клинцовском районе региона возник пожар, сейчас его ликвидацией занимаются сотрудники МЧС. По словам главы администрации города Клинцы Сергея Евтеева, разрушений на земле после падения вертолета нет.

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