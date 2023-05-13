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Коммерсантъ FM
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Власти Польши сообщили о прилетевшем со стороны Белоруссии аэростате

Министерство национальной обороны Польши зафиксировало в воздушном пространстве страны появление воздушного объекта, прилетевшего со стороны Белоруссии. Предположительно речь идет о ведущем наблюдение аэростате, сообщило ведомство в Twitter. Радиолокационный контакт с объектом был потерян в районе города Рыпин.

В польском министерстве уточнили, что для поиска воздушного объекта командующий оперативным штабом принял решение о привлечении дежурных войск территориальной обороны.

Представитель войск территориальной обороны Витольд Сура подтвердил РАР, что в район Рыпина была направлена поисковая группа. «Приступил к работе наземный поисково-спасательный отряд войск территориальных обороны. Его отправили в район. Он вошел в подчинение оперативного командования вооруженных сил»,— уточнил господин Сура.

Сведения об аэростате были направлены и в пожарную службу Польши. «У нас есть информация о шаре в воздушном пространстве. Все происходило ночью. На данный момент пожарная стража не подключена к полевым действиям»,— приводит агентство слова представителя штаба.

Милена Костерева

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