Бодипозитив на уровне закона

Городской совет Нью-Йорка принял законопроект, который ставит рост и вес в один список с цветом кожи, религией, возрастом и сексуальной ориентацией. Все эти характеристики защищены и не могут стать поводом для увольнения. Противники законопроекта предвидят многочисленные судебные тяжбы и напоминают: ожирение — это не только повод для дискриминации, но и болезнь, с которой необходимо бороться. К чему приведет такой запрет? И так ли он необходим? Разбирался Иван Корякин.

Члена городского совета Нью-Йорка Шона Абреу сложно заподозрить в законотворческом пиаре, он по себе знает, что такое лишний вес: набрал 18 кг во время локдауна. Дискриминация по весу была «тихим бременем, которое люди должны были нести», заявил Абреу. Теперь же, рассказал он в эфире ABC7 NY, все изменится:

«Этот закон призван помочь тем, для кого вес никак не должен быть связан с должностью и основными рабочими обязанностями. Теперь вес — защищенная категория. Такая же, как и раса, пол, возраст. Теперь вы можете обращаться с заявлением в Комиссию по правам человека в случае дискриминации по данному признаку».

На практике это означает расширение списка оснований, по которым дискриминация запрещена. Теперь там не только возраст, беременность и другие перечисленные категории, но также рост и вес. Под дискриминацией подразумевается в первую очередь увольнение или отказ в аренде жилья.

Для США это не редкость. Безуспешно судился водитель автобуса из Нью-Джерси, который со своим весом в 250 кг не прошел медкомиссию. Пожарный из Нью-Йорка был уволен, когда не смог сбросить положенные 30 кг за месяц. Но с принятием закона дискриминация не исчезнет, говорит основателей сетей Orange fitness и City fitness Анастасия Юсина, у которой есть клуб во Флориде:

«Я не могу написать объявление: ищу белую женщину, хорошо выглядящую, в хорошей спортивной форме для работы на ресепшен фитнес-клуба. Но если я это не указываю, то принимаю для себя решение, увидев человека, взять или не взять его на работу. Наверное, это момент, который можно легко обойти. Просто можно отказать, не объясняя причин».

Но все не так просто. Иногда даже необязательно кого-то увольнять. Сам факт того, что в компании работают исключительно стройные белые американцы уже может указывать, что босс дискриминирует всех остальных, говорят собеседники “Ъ FM”. А если уж пришлось кого-то уволить, в суде обязательно выяснятся все подробности, говорит юрист, автор Telegram-канала USlegalnews Игорь Слабых:

«В американском процессе можно, например, истребовать всю переписку работодателя со своими работниками. Если, например, директор писал HR-менеджеру, что ему не нравится возраст такого-то человека или его ограниченные возможности и предлагал подумать, как его уволить, то эта переписка станет достоянием общественности и будет использована в суде для доказывания оснований для дискриминации».

Противники законопроекта предупреждают, что таких судебных тяжб станет в разы больше. Но это еще не главная сложность. Лишний вес — это проблема для здоровья. Особенно в США, где ожирением страдают около 40% взрослых американцев. И говоря о бодишейминге и бодипозитиве об этом важно помнить, продолжает Анастасия Юсина:

«Я, человек, работающий в фитнес-индустрии, все время говорю, что я вовсе не дюймовочка. И когда я болела, у меня было 40 кг лишнего веса, это много. И, конечно, это неприятно, когда кто-то начинает говорить об этом. Однако лишний вес — это фактор, негативно влияющий на здоровье. И не говорить об этом нельзя. А нездоровый человек — человек не продуктивный. Любой предприниматель хочет иметь продуктивных, не пропускающих рабочие дни по болезни сотрудников».

К 2035 году более половины населения Земли будет страдать избыточным весом или его крайними формами, прогнозирует Всемирная федерация по борьбе с ожирением. Там призывают политиков бороться с этим, чтобы не перекладывать расходы на молодое поколение. А иначе придется потом принимать законы о защите худых.

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