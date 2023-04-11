Молодежь оказалась в дефиците

Рынок труда остается без молодежи, ее численность сократилась до минимума за всю историю наблюдений. За год число работников до 35 лет уменьшилось на 1,3 млн человек. Это подсчеты компании «Финэкспертиза» на основе данных Росстата. Между тем бизнес жалуется на нехватку кадров, а экономисты предрекают проблемы: ситуация на рынке труда снизит темпы роста ВВП. Почему сокращается число молодых работников? И что об этом говорят предпринимателями? С подробностями — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Основная причина, конечно, демография. Из-за низкой рождаемости в девяностых численность молодежи на рынке труда сокращается последние десять лет: -35% или почти 6 млн человек. Осталось же к декабрю 2022 года 21,5 млн молодых работников, около 30% от общего числа занятых. И это абсолютный минимум за историю наблюдений, а статистика ведется с 2006-го. Учитывая, что население стареет с начала девяностых, «Финэкспертиза» предполагает, что это антирекорд за всю новейшую историю страны.

Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев это подтверждает. По его словам, еще никогда за 20-летнюю историю предприятия молодежи на нем не было так мало: «В конце девяностых-начале нулевых было значительно больше таких сотрудников. Сейчас на рынке поколение конца-середины восьмидесятых, а тех, кто родился в 90-е, еще меньше.

На производстве мы стараемся больше привлекать молодежь, особенно в инженерном деле. И мы чувствуем определенный недостаток в этом сегменте, есть конкуренция за таких сотрудников».

Наибольшее сокращение за год зафиксировано в категории от 25 до 29 лет. Таких работников стало меньше на 700 тыс., в экономике их остались 7 млн. Также «вымывание» произошло в возрастной группе 30-34 года, минус 500 тыс., осталось менее 11 млн.

Ситуация резко ухудшилась с началом военных действий на Украине и после объявления мобилизации. Так, основательница и генеральный директор сетей Orange fitness и City fitness Анастасия Юсина за последний год в принципе не встречала подходящих соискателей мужского пола:

«У нас до нуля сократилось количество кандидатов мужского пола с дипломом о высшем образовании. Да, есть девушки, которые в связи с этим более востребованы. Мы очень переживаем, так как это сильно сказывается на качестве сотрудников, которых мы в состоянии принять на работу».

Дефицит молодых работников усиливает конкуренцию за соискателей. Это разогревает рынок: зарплаты растут независимо от результатов труда, признавали ранее в Центробанке. Все это разгоняет инфляцию. В ближайшие годы недостаток работников может обернуться снижением ВВП, подчеркнул экономист Николай Корженевский:

«Проблема дефицита труда в конечном итоге приведет к устойчиво более низким потенциальным темпам роста российской экономики. Некоторые подобные оценки уже есть. Я бы сказал, что Россия в следующие пять лет недосчитается примерно 0,5% ВВП исключительно из-за ситуации на рынке труда и сокращения предложения в 2022 году».

Реальная ситуация еще хуже, чем данные Росстата: аналитики «Финэкспертизы» отмечают, что военнослужащие и мобилизованные не исключаются из числа занятых, хотя и выпадают из производственного процесса. Бизнес чувствует это прямо сейчас, и едва ли ситуация улучшится в ближайшее время.

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Илья Сизов