Филиал фонда «Защитники Отечества» откроют в здании ижевского кинотеатра «Россия»

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии откроется в здании ижевского кинотеатра «Россия». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов. Созданный на федеральном уровне фонд занимается оказанием помощи ветеранам СВО и членам их семей,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Фонд заработает по принципу "одного окна", сюда наши бойцы и их семьи смогут обратиться по разным вопросам. Он будет располагаться в здании кинотеатра "Россия" в Ижевске. На следующей неделе начнем ремонтировать для него помещения»,— рассказал господин Бречалов.

О предстоящем запуске работы филиала фонда в Удмуртии глава региона рассказал в Сарапуле на встрече с женами и матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Он отметил, что помощь семьям бойцов – одно из важнейших направлений работы региона. Из республики в зону СВО отправилась очередная партия гуманитарной помощи. В ней пиломатериалы, дизельные генераторы, гидронасосы, трубы, маскировочные сети, медикаменты, печи, строительные инструменты, бинокли и многое другое. Для жителей новых регионов отправили одежду, игрушки, продуктовые наборы и стройматериалы для восстановления памятников героям Великой Отечественной войны.

Напомним, филиал фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии возглавит Максим Шумихин, который ранее занимал пост руководителя администрации главы и правительства республики.