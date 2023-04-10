Максима Шумихина предложили на должность главы регионального отделения Государственного фонда поддержки участников СВО

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Максим Шумихин будет рекомендован к назначению на должность главы регионального отделения Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, и.о. руководителя администрации назначат Александра Журавлева, ранее возглавлявшего администрацию Прикубанского внутригородского округа Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа «Центр» Фото: Медиагруппа «Центр»

«Максим Александрович — человек с опытом и работал в команде все шесть лет. Поэтому я принял решение доверить эту крайне важную и первостепенную на сегодня задачу ему»,— отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Удмуртии займет Екатерина Кузнецова. В настоящее время она возглавляет пресс-службу главы и правительства республики.