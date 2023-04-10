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обновлено 16:50

Максима Шумихина предложили на должность главы регионального отделения Государственного фонда поддержки участников СВО

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Максим Шумихин будет рекомендован к назначению на должность главы регионального отделения Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, и.о. руководителя администрации назначат Александра Журавлева, ранее возглавлявшего администрацию Прикубанского внутригородского округа Краснодара.

Фото: Медиагруппа «Центр»

Фото: Медиагруппа «Центр»

«Максим Александрович — человек с опытом и работал в команде все шесть лет. Поэтому я принял решение доверить эту крайне важную и первостепенную на сегодня задачу ему»,— отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.


Должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Удмуртии займет Екатерина Кузнецова. В настоящее время она возглавляет пресс-службу главы и правительства республики.

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