Министры финансов и главы ЦБ G7 не обсуждали передачу российских активов Украине

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки по итогам встречи глав минфинов и центробанков стран G7 заявил, что стороны не обсуждали передачу российских активов Украине. По информации The Japan Times, этот вопрос стоял на повестке властей семи стран.

«Что касается мнения об использовании этих активов для целей восстановления, то оно было немного затронуто на предыдущей встрече глав минфинов и ЦБ "семерки" в Вашингтоне в апреле. В этот раз у нас не было каких-либо дискуссий, сконцентрированных на этом вопросе»,— сказал господин Судзуки журналистам (цитата по ТАСС).

Российские активы заморожены странами G7 в рамках санкций в связи с ведением боевых действий на территории Украины. Вопрос о передаче средств Киеву постоянно обсуждается странами Запада, но решений на этот счет принято не было. Еврокомиссия считает, что Евросоюз может использовать доходы от замороженных российских активов в пользу Украины. Накануне, 12 мая, Болгария заявила о планах передачи Киеву €92 млн таких доходов.

Леонид Уварчев