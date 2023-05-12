The Japan Times: G7 ищет способ передачи Украине замороженных активов РФ

Власти стран G7 обсуждают способы передачи Украине российских активов, замороженных после начала военного конфликта. Конфискацию российских средств затрудняют юридические сложности и внутренние ограничения стран «семерки», сообщает The Japan Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Издание отмечает, что один из обсуждаемых способов обхода юридических ограничений — передача Украине прибыли, которую страны получат от замороженных активов РФ.

Как ранее сообщала Die Welt, Еврокомиссия (ЕК) рассматривает в качестве возможной юридической меры инвестирование замороженных активов ЦБ РФ в европейские гособлигации с доходностью 2,6% в год. Проценты от них предполагается направить на восстановление Украины. При этом, согласно подсчетам юридической службы ЕК, в таком случае есть риск потерять около €4 млрд.

Общий объем заблокированных странами Запада активов Центробанка оценивается в $300 млрд. С октября 2022 года юридическая служба Совета ЕВ занимается разработкой механизма, который позволит использовать эти средства для восстановления Украины.

Страны G7 пообещали не размораживать российские активы до завершения конфликта в пользу Украины. Ранее власти Франции и Швейцарии признавали, что юридических оснований для конфискации нет. 10 мая экономический секретариат Швейцарии допустил теоретическую возможность использования замороженных средств для восстановления Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов