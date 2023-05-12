«Скоро наказаний станет больше, чем преступлений»

В России, возможно, введут наказание за русофобию. Минюст, омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова, а также СПЧ поддержали решение о закреплении такого понятия в национальном законодательстве. За подобные проявления предполагается также назначить ответственность, вплоть до уголовной. В Госдуме сейчас идет работа над соответствующим законопроектом, где будут представлены необходимые юридические определения русофобских действий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что вопрос намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

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XI Петербургский международный юридический форум, сокращенно ПМЮФ, получился весьма богатым на события, так что организаторы должны быть довольны. После требований вернуть в Конституцию идеологию, а также наказывать пособников иностранных агентов участники мероприятия и официальные приглашенные спикеры обратили свои взоры на такое явление, как русофобия.

Судя по всему, это понятие будет зафиксировано в национальном законодательстве, равно как и ответственность за ее распространение. Правда, что это такое с юридической точки зрения и как это все фиксировать в Уголовном кодексе, пока что не совсем понятно.

На ПМЮФе звучали лишь леденящие душу истории о притеснении наших соотечественников по национальному признаку за рубежом, в частности, в недружественных странах. Судя по всему, речь пойдет о наказании за распространение информации, порочащей… И вот тут вопрос — кого именно?

На сегодня в Российской Федерации проживают 193 народа, все они россияне, но не все, как мы понимаем, русские. Всего в стране зафиксировано под 300 различных языков и диалектов.

Принято считать, что термин «русофобия» ввел в обиход Федор Иванович Тютчев. Понятие означает предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к русскому народу, России и русскому языку. Альтернативой всему этому поэт называл идею панславизма, то есть, проще говоря, православной империи.

Общий смысл такой: если вы нас не любите, тогда мы придем к вам и заставим нас уважать, или, как нынче говорят, своих не бросаем. Заканчивалось все это не всегда однозначно, что там уж скрывать.

Но по идее русофобия — это явление не внутрироссийское, а как бы внешнее. Но почему-то так кажется, что нас, россиян, это тоже напрямую касается.

И что тогда получается? Русских будут судить за нелюбовь к русским и русскому языку? Это что-то новое в юридической практике.

Или давайте рассмотрим такой вариант развития событий, как возможное притеснение русских и русского языка в наших республиках, российских. Опять же, чисто теоретически, положа руку на сердце, ведь найдется тот, кто скажет, что были такие случаи и нередко. Давно живем, всякое происходит. А если в преимущественно русских регионах притесняют приезжих и наоборот? Что с этим делать прикажете?

Национальный вопрос — слишком тонкая материя, здесь нужно быть крайне острожным, а то последствия рискуют быть такими, что мало не покажется.

Что же касается внешних врагов, то, кажется, им наши уголовные статьи, извините за выражение, до лампочки, да и без того хватает у нас запретительных законов. В итоге как бы ни получилось так, что наказаний станет больше, чем преступлений.

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