«Раз есть агент, должен быть и пособник»

Глава Минюста Константин Чуйченко предложил подумать о реформировании 13-й статьи Конституции, в которой закреплен запрет на государственную идеологию. По словам министра, такой тезис в свое время был буквально навязан Западом и нуждается в корректировке. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что сейчас явно не время менять основной закон.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

XI Петербургский международный юридический форум имеет шансы стать историческим. И вот почему — министр юстиции Российской Федерации Константин Анатольевич Чуйченко в ходе дискуссии на панельной сессии «Дети Донбасса» предложил устранить историческую оплошность, навязанную в свое время иностранными так называемыми партнерами. Далее цитата: «Конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции РФ, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии».

Как известно, в основном законе СССР существовала знаменитая 6-ая статья. Ее суть в том, что руководящей и направляющей силой советского общества является Коммунистическая партия и, соответственно, коммунистическая идеология, только она и более никакая. Отмена этой статьи было одним из главных требований сторонников преобразований, назовем это так. И нынешний глава Минюста в принципе не против того, что ее в итоге упразднили. Но дальше, к сожалению, мы проявили то ли слабость, то ли были излишне наивны и доверчивы, пойдя на поводу у коварного Запада с его сладкими речами.

В результате в нынешней Конституции Российской Федерации есть статья за неоднозначным номером 13, которая признает в стране идеологическое многообразие. При этом никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. И вот сейчас, когда мы твердо встали на ноги, видимо, пришло время все это исправлять, избавляться от чуждых идей. Тем более, по словам господина Чуйченко, ни одна страна мира аналогичных положений в основном законе не имеет.

Возникает три небольших вопроса. Не совсем понятно, чего здесь больше — желания уязвить проклятый Запад, или все-таки утвердить собственную идеологию, допустим, вставшей с колен России? И какой она должна быть?

Очень сложно на сегодняшний день что-либо сказать на этот счет конкретно, предложений было много. Но тем не менее прийти к единому мнению пока что не удавалось.

И, наконец, главное — неужели придется опять менять Конституцию? Дело в том, что положение о запрете на государственную идеологию входит в первую главу «Основы конституционного строя». Согласно 135-й статье, Федеральное собрание здесь бессильно, придется созывать Конституционное собрание и, да, затем принимать новый основной закон.

Мы, конечно, понимаем, что сказано все это было министром в рамках дискуссии, это не руководство к действию. Впрочем, может быть, мы еще чего-то и не знаем.

Как бы то ни было, второе яркое заявление Петербургского юридического форума о введении понятия «третьи лица», которые вольно или невольно помогают иностранным агентам нарушать закон, кажется исключительно рядовым привычным событием.

Действительно, чего здесь непонятного? Раз есть агент, должен быть пособник, который сбивает его с панталыку. А того подначивает другой пособник, и так до бесконечности. Все мы под богом ходим, а уж под статьей — и тем паче.

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