Идеологические единогласия

Дискуссия в рамках XI Петербургского международного юридического форума обернулась в четверг обсуждением целесообразности сохранения 13-й статьи Конституции, запрещающей государственную идеологию. Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в России идеология была всегда и нужна сейчас. Его поддержал глава Минюста Константин Чуйченко, который сообщил, что вопрос с 13-й статьей «придется решить», поскольку она, как позже разъяснил министр “Ъ”, вступает в противоречие с принятыми государственными ценностями. При этом в администрации президента, по сведениям “Ъ”, до сих пор склонялись не к включению государственной идеологии в текст Конституции, а к продвижению набора ценностей, которые нужно прививать обществу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помимо основной работы мысли главы СКР Александра Бастрыкина также занимают и вопросы государственной идеологии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Помимо основной работы мысли главы СКР Александра Бастрыкина также занимают и вопросы государственной идеологии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Зачинщиком резонансной дискуссии стал Александр Бастрыкин. На Международной конференции Конституционного суда, традиционно открывающей Юридический форум, он выразил несогласие со статьей 13 Конституции, в которой говорится, что в России «признается идеологическое многообразие» и «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». «В России всегда была важна национальная идея, национальная идеология,— напомнил председатель СКР.— Если мы обратимся в прошлое, то мы найдем примеры, что еще до Октябрьской революции, которая установила идеологию коммунизма и социализма, в России уже существовала и национальная идея, и национальная идеология».

В частности, напомнил господин Бастрыкин, министр образования Сергей Уваров еще в первой половине XIX столетия сформулировал триаду: самодержавие как форма государственного правления, православие как религиозная основа и народность как смысл существования государства. «Я, Валерий Дмитриевич, просил бы вас: давайте проанализируем эту проблему национальной идеологии с точки зрения полномочий Конституционного суда,— воззвал глава СКР к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину.— Это сегодня особенно важно с точки зрения подрастающего поколения. Я не призываю говорить о том, какая идеология лучше: капитализм, социализм, либеральная идеология... Но давайте начнем движение в этом направлении?»

По убеждению господина Бастрыкина, национальная идея и идеология, по сути, уже сформулированы в указе президента о сохранении духовных ценностей.

Любовь к прошлому, милосердие, вера в Бога — это же все конституционные ценности, напомнил председатель СКР. «Это всеобъемлющий документ, который может стать основой для формирования и правового понятия национальной идеологии»,— настаивал главный следователь РФ.

«Обратите внимание, 13 — все время какое-то несчастливое число»,— начал издалека призванный к ответу главой СКР господин Зорькин. Впрочем, из его слов получалось, что господин Бастрыкин слишком глубоко копает. В Конституции действительно есть запрет на любую государственную идеологию, но нет запрета на саму идею — как некий движущий стимул, объяснял председатель Конституционного суда. «Вот возьмем первую статью Конституции, там говорится, что Российская Федерация является демократическим правовым федеративным государством. А в седьмой статье еще сказано, что социальное государство. Это идея? На мой взгляд — идея. Это идеология? Идеология,— защищал Основной документ во всей его полноте Валерий Зорькин.— Я думаю, что иногда мы ищем не там, где эту идеологию можно найти. Думаю, что Конституция является той идеологией, которая позволяет соединиться гражданскому обществу на основе вот этого своеобразного договора, и то, что нас объединяет в рамках ценностей, которые заложены в Конституции».

По мнению господина Зорькина, Конституция должна быть идеологическим фундаментом для правительства и «отцов-законодателей», но в то же время она позволяет им проводить и более либеральную политику, и более консервативную.

«Потому что, если Конституция будет не в головах людей, то она превратится в пыльный документ, который будет лежать на полке»,— подытожил глава Конституционного суда.

Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас тоже считает, что Конституция не отменяет главенствующую идеологию как таковую. Действующий запрет прежде всего подразумевает, что ни одна из политических партий не может навязать свою идеологию всем остальным в качестве обязательной, пояснил сенатор “Ъ”.

Однако Александр Бастрыкин все же нашел союзника в лице министра юстиции Константина Чуйченко, который вернулся к вопросу о 13-й статье Основного закона на сессии «Дети Донбасса». «Конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции РФ, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии»,— сказал глава Минюста. Он напомнил, что статья о запрете государственной идеологии пришла на смену знаменитой шестой статье Конституции СССР, которая признавала КПСС «руководящей и направляющей силой советского общества», и в связи с этим введение запрета на идеологию частично обосновано. Но Россия в свое время — разумеется, по совету «наших так называемых партнеров» — взяла на себя «повышенные обязательства», посетовал господин Чуйченко.

В итоге сейчас мы имеем дело с очевидным противоречием, уточнил позже министр в беседе с “Ъ”. Есть некие ценности, которые должны составлять государственную идеологию, они уже упомянуты в Конституции, но в ней же содержится запрет на государственную идеологию, описал он суть коллизии. «Это проблема, которую нужно решать»,— подчеркнул глава Минюста.

Напомним, что статья 13 Конституции относится к ее первой главе («Основы конституционного строя»), которая, согласно самому Основному закону, не может быть пересмотрена Федеральным собранием (как это было, например, при масштабной реформе Конституции летом 2020 года). Для внесения изменений в эту главу должно быть созвано Конституционное собрание, которое либо подтвердит неизменность Основного закона, либо разработает его новую версию и вынесет проект на всероссийский референдум.

Осведомленный источник “Ъ”, близкий к администрации президента (АП), утверждает, что там пока широко не обсуждались планы введения в стране государственной идеологии и изъятия соответствующего запрета из Конституции. «Государственная идеология обязательна для всех. Это плохо. В АП против такого подхода. Но зато обсуждалось, что можно вводить не обязательную, но как бы принимаемую всеми идеологию»,— поясняет собеседник “Ъ”. Другой близкий к АП источник рассказывает похожую историю: по его словам, дискуссии об идеологии в АП были, и в итоге там решили, что государственную идеологию вводить нельзя из-за конституционного запрета, а вот «национальную» — можно. По словам обоих собеседников “Ъ”, из этой логики, в частности, и родился «пентабазис» — набор ценностей, который нужно прививать российскому обществу,— а также основанная на нем идея повсеместного введения для студентов курса «Основы российской государственности».

Анастасия Корня, Андрей Винокуров