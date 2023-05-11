Бастрыкин: тайник с боеприпасами для покушения на Прилепина хранился в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что тайник с боеприпасами, с помощью которых была взорвана машина писателя Захара Прилепина, находился в Московской области. Обвиняемый в покушении на писателя действовал не один, его соучастников сейчас устанавливают, добавил глава СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Могу сказать, что нашли тайник в Московской области, где были боеприпасы. ... Это, действительно, спецоперация украинских спецслужб, подготовка была очень мощная, сильная»,— сказал господин Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума (цитата по «РИА Новости»).

Покушение на Захара Прилепина совершили 6 мая: его машину взорвали в поселке Пионерский в Нижегородской области. Сидевший на пассажирском месте охранник Александр Шубин погиб на месте. У Захара Прилепина сломаны обе ноги. По факту произошедшего заведено уголовное дело по ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ (теракт и незаконный оборот взрывчатки). Обвиняемый — уроженец Украины Александр Пермяков. 8 мая его арестовали на два месяца. Как стало известно «Ъ», для покушения на Захара Прилепина использовались противотанковые мины образца 60-х годов прошлого века. Александру Шубину посмертно присвоен орден Мужества.

Подробнее о покушении на Захара Прилепина — в материале «Захара Прилепина атаковали как танк».

Эрдни Кагалтынов