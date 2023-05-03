Нижний Новгород выделил 200 млн рублей на содержание детских лагерей

Летом 2023 года будут работать 10 оздоровительных лагерей Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе мэрии. На их содержание в этом году направлено более 200 млн руб.

Муниципальные загородные лагеря смогут принять более 5 тыс. детей. Каждое учреждение готовят к открытию в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, антитеррористической и противопожарной безопасности. Все работы планируется закончить к 25 мая.

Кроме того, летом в городе будут работать 190 пришкольных лагерей, которые смогут принять 16 тыс. детей.

Елена Ковалева