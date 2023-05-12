«Лидером в перечне локаций стал юг Москвы»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, где и почему в Москве нет планов строительства новых ЖК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Новые жилые комплексы активно возводятся в городе, новостройки есть в каждом округе, но совсем не в каждом районе. Так в десяти столичных районах за пять лет не представлено ни одного нового проекта застройки.

Лидером в перечне локаций без строящихся многоквартирных домов, по данным специалистов компании Touch, стал юг Москвы. В Южном административном округе эксперты насчитали три района, в которых давно не анонсировали новое жилье: Братеево, Западное Бирюлево и Северное Чертаново. В остальных административных округах количество таких территорий не превышает двух.

Специалисты зачастую указывают следующие основные причины отсутствия новых проектов. Первая может быть связана с возможной неблагоприятной экологической, транспортной или социальной обстановкой, что напрямую оказывает негативное влияние на интерес к покупке квартиры в том или ином районе.

Вторая причина — плотная застройка и дефицит свободных участков. В таких локациях отсутствие подходящих площадок для возведения домов приводит к эффекту отложенного спроса. Те жилые комплексы, что время от времени все же появляются в таких районах, ставятся местной сенсацией и раскупаются еще на этапе строительства. К примеру, район Крылатское. Здесь после длительной паузы в третьем квартале этого года появится новый 26-этажный проект недалеко от набережной Москвы-реки.

Средневзвешенная стоимость жилого квадрата в новостройках высокого класса в граничащих с Крылатским районах Западного административного округа, по разным экспертным оценкам, варьируется с начала этого года в диапазоне от 590 тыс. руб. до 620 тыс. руб.