Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы МИД РФ: зерновая сделка прекратит существование, если стороны не договорятся к 18 мая

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка прекратит существование, если стороны не достигнут консенсуса в переговорах по ее продлению до 18 мая, когда истекает срок соглашения. 10 и 11 мая в Стамбуле прошли переговоры заместителей министров обороны и министров иностранных дел участников черноморской инициативы — России, Украины и Турции. Новая встреча намечена, но ее даты еще не определены, сообщил господин Вершинин.

Сергей Вершинин

Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей, производителей удобрений и в конечном счете, естественно, мы это делаем и с учетом общей обстановки на мировом продовольственном рынке — она довольно волатильна»,— заявил замглавы МИДа (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Вершинина, Россия на встрече в Стамбуле исходила из того, что зерновая сделка была продлена на 60 дней — до 18 мая. Замглавы МИД уточнил, что российская сторона недовольна тем, как удовлетворяется вторая часть зерновой сделки, связанная с вывозом российской сельхозпродукции.

В июле 2022 года в Стамбуле была заключена Черноморская зерновая инициатива, действующая 120 дней с возможностью продления, в марте, по заявлению российской стороны, она была продлена на 60 дней. Сейчас ведутся переговоры по поводу дальнейшего продления зерновой сделки.

Среди главных условий Москвы для следующего продления договоренностей — возвращение Россельхозбанка в систему международных платежей SWIFT и восстановление поставок аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса. Ранее сегодня, 11 мая, ТАСС со ссылкой на источник сообщил о высокой вероятности продления зерновой сделки на два месяца.

Подробнее о переговорах о продлении зерновой сделки — в материале «Ъ» «SWIFT в обмен на продовольствие».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...