Замглавы МИД РФ: зерновая сделка прекратит существование, если стороны не договорятся к 18 мая

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка прекратит существование, если стороны не достигнут консенсуса в переговорах по ее продлению до 18 мая, когда истекает срок соглашения. 10 и 11 мая в Стамбуле прошли переговоры заместителей министров обороны и министров иностранных дел участников черноморской инициативы — России, Украины и Турции. Новая встреча намечена, но ее даты еще не определены, сообщил господин Вершинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей, производителей удобрений и в конечном счете, естественно, мы это делаем и с учетом общей обстановки на мировом продовольственном рынке — она довольно волатильна»,— заявил замглавы МИДа (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Вершинина, Россия на встрече в Стамбуле исходила из того, что зерновая сделка была продлена на 60 дней — до 18 мая. Замглавы МИД уточнил, что российская сторона недовольна тем, как удовлетворяется вторая часть зерновой сделки, связанная с вывозом российской сельхозпродукции.

В июле 2022 года в Стамбуле была заключена Черноморская зерновая инициатива, действующая 120 дней с возможностью продления, в марте, по заявлению российской стороны, она была продлена на 60 дней. Сейчас ведутся переговоры по поводу дальнейшего продления зерновой сделки.

Среди главных условий Москвы для следующего продления договоренностей — возвращение Россельхозбанка в систему международных платежей SWIFT и восстановление поставок аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса. Ранее сегодня, 11 мая, ТАСС со ссылкой на источник сообщил о высокой вероятности продления зерновой сделки на два месяца.

Подробнее о переговорах о продлении зерновой сделки — в материале «Ъ» «SWIFT в обмен на продовольствие».

Эрдни Кагалтынов