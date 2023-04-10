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Коммерсантъ FM
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«Большая четверка» стала меньше

Клиенты все чаще выбирают аудиторов среднего уровня

Как выяснил “Ъ”, почти вся «Большая четверка» аудиторов показала снижение выручки по итогам 2022 года, тогда как средние игроки, наоборот, серьезно выросли. Эксперты связывают тенденцию с сокращением и перетоком клиентов, а также отъездом за границу специалистов крупнейших игроков.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выручка крупных аудиторских компаний показала снижение по итогам 2022 года, следует из их отчетности. Так, Kept (ранее KPMG) заработала 11,7 млрд руб., что на 9% ниже показателя 2021 года. Выручка «Деловых решений и технологий» (Deloitte) упала на 17%, до 5,8 млрд руб. У «Технологии доверия» (PwC) она снизилась на 4%, до 5,8 млрд руб. В Б1 (E&Y) сообщили, что выручка компании «несущественно отличается» от прошлого года.

При этом выручка большой части средних компаний в 2022 году, наоборот, выросла. В частности, «Финэкспертиза» (6-е место по выручке, по данным «РАЭКС Аналитики») показала увеличение на 26%, до 686 млн руб., «Мариллион» (8-е место) — почти на 10%, до 547 млн руб. «Пачоли» (входит в топ-20) заработала 404 млн руб., что на 15% больше показателей 2021 года. Доходы «Росэкспертизы» (14-е место) выросли на 6%, до 400 млн руб.

Крупнейшие аудиторские компании на российском рынке по итогам 2022 года

Название Местоположение головного офиса Выручка (млн руб.) Изм. за год (%) Доля выручки от аудиторских услуг (%)
Группа компаний «Кэпт» (быв. КПМГ) Москва 11700,0 -9,4 36,8
Группа компаний «Технологии доверия» (быв. «ПрайсвотерхаусКуперс») Москва 5846,4 -3,5 75,3
Группа компаний ДРТ (быв. «Делойт энд Туш») Москва 5809,1 -16,5 40,2
«Юникон» Москва 2004,9 0,3 77,3
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) Москва 1466,1 -1,1 73,3
Группа компаний «Финэкспертиза» Москва 732,2 25,7 85,0
«Мариллион Аудит» (быв. «Мазар Аудит») Москва 548,0 9,8 81,8
«Бетерра» (быв. «Бейкер Тилли Рус») Москва 422,5 -7,7 35,6
«Русаудит оценка и консалтинг» Москва 404,5 4,6 54,2
«Пачоли» Москва 404,3 15,4 89,9
«Р.О.С.Экспертиза» Москва 401,0 5,9 90,5
«Группа Финансы» Москва 286,0 13,6 83,8
«АФК-Аудит» Санкт-Петербург 240,9 -9,1 20,7
«Интерком-Аудит» Москва 211,5 0,5 68,9
«Аудит-НТ» Санкт-Петербург 188,8 -9,4 62,4
«Деловой профиль» Москва 166,0 0,0 24,1
«Моор СТ» Москва 154,7 7,9 80,7
«Правовест Аудит» Москва 143,9 30,2 87,3
«Уральский союз» Москва 137,4 -46,3 8,7
Международный консультативно-правовой центр Москва 128,2 4,6 77,5
«Аудиторское партнерство НИКА» Москва 126,9 -1,4 56,3
«Интерэкспертиза» Москва 96,1 -27,6 69,3
АКК «Кроу Аудэкс» Казань 92,5 12,7 98,4
«Аудит-Консалтинг» Краснодарский край 81,9 н.д. 6,3
«ПРИМА аудит» Санкт-Петербург 74,7 -5,3 95,4

Компания Б1 (быв. «Эрнст энд Янг»), по итогам 2021 года занимавшая третье место по суммарной выручке, не раскрыла отчетность.

Источник: по данным отчетности компаний, размещенной на сайтах.

По мнению экспертов, выручка крупных компаний снизилась в связи с перераспределением клиентов и оттоком персонала. Собеседник “Ъ” на рынке аудита отмечает, что многие сотрудники «большой четверки» после начала военных действий на Украине уехали работать за границу, что «сократило возможности компаний». При этом у «большой четверки» ушли международные клиенты, а часть российских также перестали пользоваться ее услугами, добавляет источник “Ъ”. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, переток заказов от крупнейших игроков к средним составляет 5–15%.

Если раньше приоритетом клиентов было привлечение иностранных инвесторов и аудиторское заключение «большой четверки» играло «некую рекламную роль», то в связи с проводимой государственной политикой ускоренного импортозамещения аудиторские заключения международных компаний потеряли свою былую значимость, поясняет управляющий партнер «Докар-консалтинга» Владислав Карастелин. К тому же режим повсеместной экономии коснулся и аудита: зачем платить за «брендовое» заключение, если по содержанию и информативности оно ничем не отличается от выданного менее «именитой фирмой», добавляет он. Управляющий партнер департамента аудиторских услуг компании ДРТ Владимир Бирюков уточняет, что в целом количество сделок на рынках капитала, сопровождаемых аудиторами, снизилось в несколько раз по сравнению с 2021 годом.

Эксперты уверены, что у крупных аудиторских компаний выручка будет расти, но медленнее, чем у средних. По оценкам господина Бархоты, выручка преемников компаний «большой четверки» может вырасти на 5–15%, тогда как выручка компаний второго эшелона покажет более сильную динамику — 10–20%.

По словам президента «Пачоли» Светланы Романовой, 2022 год прошел еще по инерции: договоры, исполнение которых пришлось на 2022 год, были заключены в 2021 году — начале 2022 года. Поэтому есть ожидания, что в будущем перераспределение произойдет в сторону более комфортных цен и средних компаний, отмечает она.

Сокращение выручки крупные аудиторы будут стремиться компенсировать в 2023 году потоками от консалтинговых услуг, кроме того, будет попытка реанимировать тему услуг в области устойчивого развития и ESG, добавляет господин Бархота. По данным «РАЭКС Аналитики», в 2021 году на доходы компаний от аудита в целом пришлось 35% (около 29 млрд руб.), а от консалтинга — 65% (54 млрд руб.). Годом ранее соотношение было в пользу аудита — 59% (около 24 млрд руб.) против 41% (17 млрд руб.).

Господин Карастелин подчеркивает, что в текущем году будут иметь место определенные сложности ротации аудиторских кадров в компаниях — в частности, в связи с высоким отсевом претендентов на получение аттестатов. Еще один важный вопрос, отмечает он, будут ли далее внедряться международные стандарты учета и отчетности: от этого зависят перспектива выручки крупнейших компаний, которые традиционно аудируют по МСФО.

Юлия Пославская

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