«Большая четверка» стала меньше

Как выяснил “Ъ”, почти вся «Большая четверка» аудиторов показала снижение выручки по итогам 2022 года, тогда как средние игроки, наоборот, серьезно выросли. Эксперты связывают тенденцию с сокращением и перетоком клиентов, а также отъездом за границу специалистов крупнейших игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выручка крупных аудиторских компаний показала снижение по итогам 2022 года, следует из их отчетности. Так, Kept (ранее KPMG) заработала 11,7 млрд руб., что на 9% ниже показателя 2021 года. Выручка «Деловых решений и технологий» (Deloitte) упала на 17%, до 5,8 млрд руб. У «Технологии доверия» (PwC) она снизилась на 4%, до 5,8 млрд руб. В Б1 (E&Y) сообщили, что выручка компании «несущественно отличается» от прошлого года.

При этом выручка большой части средних компаний в 2022 году, наоборот, выросла. В частности, «Финэкспертиза» (6-е место по выручке, по данным «РАЭКС Аналитики») показала увеличение на 26%, до 686 млн руб., «Мариллион» (8-е место) — почти на 10%, до 547 млн руб. «Пачоли» (входит в топ-20) заработала 404 млн руб., что на 15% больше показателей 2021 года. Доходы «Росэкспертизы» (14-е место) выросли на 6%, до 400 млн руб.

Крупнейшие аудиторские компании на российском рынке по итогам 2022 года Название Местоположение головного офиса Выручка (млн руб.) Изм. за год (%) Доля выручки от аудиторских услуг (%) Группа компаний «Кэпт» (быв. КПМГ) Москва 11700,0 -9,4 36,8 Группа компаний «Технологии доверия» (быв. «ПрайсвотерхаусКуперс») Москва 5846,4 -3,5 75,3 Группа компаний ДРТ (быв. «Делойт энд Туш») Москва 5809,1 -16,5 40,2 «Юникон» Москва 2004,9 0,3 77,3 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) Москва 1466,1 -1,1 73,3 Группа компаний «Финэкспертиза» Москва 732,2 25,7 85,0 «Мариллион Аудит» (быв. «Мазар Аудит») Москва 548,0 9,8 81,8 «Бетерра» (быв. «Бейкер Тилли Рус») Москва 422,5 -7,7 35,6 «Русаудит оценка и консалтинг» Москва 404,5 4,6 54,2 «Пачоли» Москва 404,3 15,4 89,9 «Р.О.С.Экспертиза» Москва 401,0 5,9 90,5 «Группа Финансы» Москва 286,0 13,6 83,8 «АФК-Аудит» Санкт-Петербург 240,9 -9,1 20,7 «Интерком-Аудит» Москва 211,5 0,5 68,9 «Аудит-НТ» Санкт-Петербург 188,8 -9,4 62,4 «Деловой профиль» Москва 166,0 0,0 24,1 «Моор СТ» Москва 154,7 7,9 80,7 «Правовест Аудит» Москва 143,9 30,2 87,3 «Уральский союз» Москва 137,4 -46,3 8,7 Международный консультативно-правовой центр Москва 128,2 4,6 77,5 «Аудиторское партнерство НИКА» Москва 126,9 -1,4 56,3 «Интерэкспертиза» Москва 96,1 -27,6 69,3 АКК «Кроу Аудэкс» Казань 92,5 12,7 98,4 «Аудит-Консалтинг» Краснодарский край 81,9 н.д. 6,3 «ПРИМА аудит» Санкт-Петербург 74,7 -5,3 95,4 Компания Б1 (быв. «Эрнст энд Янг»), по итогам 2021 года занимавшая третье место по суммарной выручке, не раскрыла отчетность. Источник: по данным отчетности компаний, размещенной на сайтах.

По мнению экспертов, выручка крупных компаний снизилась в связи с перераспределением клиентов и оттоком персонала. Собеседник “Ъ” на рынке аудита отмечает, что многие сотрудники «большой четверки» после начала военных действий на Украине уехали работать за границу, что «сократило возможности компаний». При этом у «большой четверки» ушли международные клиенты, а часть российских также перестали пользоваться ее услугами, добавляет источник “Ъ”. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, переток заказов от крупнейших игроков к средним составляет 5–15%.

Если раньше приоритетом клиентов было привлечение иностранных инвесторов и аудиторское заключение «большой четверки» играло «некую рекламную роль», то в связи с проводимой государственной политикой ускоренного импортозамещения аудиторские заключения международных компаний потеряли свою былую значимость, поясняет управляющий партнер «Докар-консалтинга» Владислав Карастелин. К тому же режим повсеместной экономии коснулся и аудита: зачем платить за «брендовое» заключение, если по содержанию и информативности оно ничем не отличается от выданного менее «именитой фирмой», добавляет он. Управляющий партнер департамента аудиторских услуг компании ДРТ Владимир Бирюков уточняет, что в целом количество сделок на рынках капитала, сопровождаемых аудиторами, снизилось в несколько раз по сравнению с 2021 годом.

Эксперты уверены, что у крупных аудиторских компаний выручка будет расти, но медленнее, чем у средних. По оценкам господина Бархоты, выручка преемников компаний «большой четверки» может вырасти на 5–15%, тогда как выручка компаний второго эшелона покажет более сильную динамику — 10–20%.

По словам президента «Пачоли» Светланы Романовой, 2022 год прошел еще по инерции: договоры, исполнение которых пришлось на 2022 год, были заключены в 2021 году — начале 2022 года. Поэтому есть ожидания, что в будущем перераспределение произойдет в сторону более комфортных цен и средних компаний, отмечает она.

Сокращение выручки крупные аудиторы будут стремиться компенсировать в 2023 году потоками от консалтинговых услуг, кроме того, будет попытка реанимировать тему услуг в области устойчивого развития и ESG, добавляет господин Бархота. По данным «РАЭКС Аналитики», в 2021 году на доходы компаний от аудита в целом пришлось 35% (около 29 млрд руб.), а от консалтинга — 65% (54 млрд руб.). Годом ранее соотношение было в пользу аудита — 59% (около 24 млрд руб.) против 41% (17 млрд руб.).

Господин Карастелин подчеркивает, что в текущем году будут иметь место определенные сложности ротации аудиторских кадров в компаниях — в частности, в связи с высоким отсевом претендентов на получение аттестатов. Еще один важный вопрос, отмечает он, будут ли далее внедряться международные стандарты учета и отчетности: от этого зависят перспектива выручки крупнейших компаний, которые традиционно аудируют по МСФО.

Юлия Пославская