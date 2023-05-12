Депутат Матвеев предложил ввести «налог на веселье» в пользу участников спецоперации

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил удерживать по 1% со счета в ресторанах, кафе и ночных клубах. Вырученные деньги предлагается направлять на поддержку семей военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Матвеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Михаил Матвеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Есть предложение ввести такой налог на веселье, чтобы люди, которые посещают кафе, рестораны, ночные клубы, 1% со своего счета перечисляли в, возможно, тот фонд, о котором говорил президент,— фонд поддержки семей мобилизованных»,— сказал господин Матвеев в эфире самарского радио «Комсомольская правда». По его словам, с инициативой выступил один местный ресторатор, который считает, что удержание 1% от счета будет необременительно для посетителя.

Михаил Матвеев заявил, что сейчас разрабатывается соответствующий законопроект. Он не уточнил детали, пояснив, что внесет документ в Госдуму, как только работа над ним закончится. «Думаю, это не обременительная наценка, меньше обычных чаевых, но в масштабах страны огромная сумма»,— добавил депутат у себя в Telegram-канале.

Президент Владимир Путин создал государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» в начале апреля. Согласно его указу, фонд будет оказывать поддержку ветеранам военной операции, а также участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Финансировать же его планируется за счет федерального бюджета, а также добровольных взносов, пожертвований и «иных источников».

Подробнее читайте в материале «Ветеранов пригласят к одному окну».

Олеся Павленко