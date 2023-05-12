Депутат Хинштейн рассказал, как ему пытались дать взятку в €50 тыс.

Депутат Госдумы России Александр Хинштейн рассказал о взятке в размере €50 тыс., которую ему пытался передать владелец ГК «Тон-Авто» Александр Курылин. Как утверждает депутат, за деньги господин Курылин хотел обеспечить себе неприкосновенность «в громкой истории "золотого" председателя 6-го кассационного суда Александра Ефанова». По словам господина Хинштейна, Александра Курылина задержали при передаче взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ранее Александр Хинштейн потребовал проверить Александра Ефанова из-за покупки им земельного участка площадью почти 5 тыс. кв. м на острове Поджабный за 860 тыс. руб. Александр Ефанов выкупил его летом прошлого года у ООО «Эра», совладельцем которого в 2014–2016 годах был его сын Иван Ефанов. 6 апреля депутат сообщил, что президиум высшей квалификационной коллегии судей создал комиссию по проверке представленных им материалов в отношении Александра Ефанова.

«Не дожидаясь конца проверок, друг Ефанова и один из фигурантов скандала Александр Курылин попытался дать взятку, чтобы выйти сухим из воды. Деньги предназначались мне. С этой целью Курылин вступил в переговоры со своим знакомым, неким юристом Дмитрием Мамонтовым, который утверждал, что "закроет" все вопросы со мной как с главным инициатором проверок, а также с сотрудниками облпрокуратуры. "Наши услуги" посредник, представлявшийся моим другом, оценил в €50 тыс.»,— написал депутат в Telegram.

По словам Александра Хинштейна, за €50 тыс. Александру Курылину «была обещана неприкосновенность». «В противном случае, утверждал Мамонтов, его привлекут к уголовной ответственности за дачу взятки Ефанову: ранее Курылин передал в личное пользование судье джип Toyota Sequoia за 10 млн руб.»,— привел детали депутат.

Как уточняет депутат, в ходе обсуждения с Дмитрием Мамонтовым деталей дела Александр Курылин «заподозрил что-то неладное», после чего обратился с заявлением в правоохранительные органы. «Не исключаю, впрочем, что расчет был на то, чтобы меня скомпрометировать, дезавуировав тем самым мои обвинения»,— предположил Александр Хинштейн.

Дальнейшие переговоры господ Курылина и Мамонтова «велись под контролем силовиков», отмечает господин Хинштейн. По его словам, при передаче взятки в размере €50 тыс. Александра Курылина задержали.

«В ходе допроса Мамонтов был вынужден признаться, что со мной не знаком и никогда не встречался, а детали курылинской истории узнал из СМИ, на чем и решил заработать. Полученные деньги мошенник, естественно, планировал присвоить»,— написал депутат.

В отношении Дмитрия Мамонтова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК). По словам Александра Хинштейна, господин Мамонтов вину полностью признал. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Подробнее о деле председателя 6-го кассационного суда — в материале «Ъ» «Александра Ефанова ждут на острове».

Милена Костерева