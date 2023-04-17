Александра Ефанова ждут на острове

Комиссия Высшей квалификационной коллегии судей сегодня, 18 апреля, прибудет в Самару для проверки деятельности председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн. По данным депутата, комиссия среди прочего проверит покупку председателем суда участка земли площадью 0,5 га на острове Поджабный, на котором уже якобы построено два дома. Помимо этого, представители органа судейского сообщества проверят информацию о дорогих часах Breguet Александра Ефанова и об арендованном им у частной организации автомобиле Toyota Sequoia. По словам юристов, подобный случай создания комиссии ВККС является беспрецедентным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инициатором проверок в отношении Александра Ефанова (на фото) стал депутат Александр Хинштейн

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Инициатором проверок в отношении Александра Ефанова (на фото) стал депутат Александр Хинштейн

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Комиссия Высшей квалификационной коллегии судей во главе с заместителем председателя Василием Тарасовым сегодня, 18 апреля, прибудет в Самару. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По данным депутата, в состав комиссии вошли представители Верховного суда и Судебного департамента. В начале апреля президиум ВККС объявил о создании комиссии по проверке представленной Александром Хинштейном информации, якобы компрометирующей председателя Шестого кассационного суда. «На протяжении полугода я направляю в ВККС, Генпрокуратуру и другие инстанции обращения, уличающие Ефанова в сомнительных делах и поступках. Основываясь на собранных материалах, я открыто утверждаю, что Ефанов не имеет права работать в судебной системе, а тем более занимать столь ответственный пост: в его „подчинении“ 9 региональных судов Поволжья»,— написал тогда парламентарий в своем Telegram-канале.

• Александр Ефанов родился 1 февраля 1960 года в д. Орлово Ливенского района Орловской области. В 1983 году с золотой медалью окончил военно-юридический факультет Военного Краснознаменного института по специальности «военная-юридическая». В 1996–2005 годах председатель Самарского гарнизонного военного суда. В июле 2005 года стал председателем Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда. В 2018 году назначен председателем Шестого кассационного суда. В январе 2023 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров присвоил Александру Ефанову звание почетного гражданина региона.

В 2021 году, по данным Александра Хинштейна, председатель суда приобрел земельный участок площадью 0,5 га на острове Поджабный за 860 тыс. руб. (17,2 тыс./сотка), при этом рыночная стоимость такого имущества может доходить до 75 млн руб. Александр Ефанов выкупил актив у ООО «Эра», совладельцем которого в 2014–2016 годах был сын председателя Иван Ефанов, возглавляющий департамент цифровизации администрации губернатора Самарской области. По данным Kartoteka.ru, собственниками «Эры» сейчас являются Михаил Афанасьев, Максим Купцов и Вера Казачева, которая, по информации Александра Хинштейна, приходится Ивану Ефанову тещей. До этого, в 2011 году, «Эра» в суде обязала администрацию заключить с ней договор купли-продажи земельного участка площадью 40 га на Поджабном. Как следует из материалов дела в электронной картотеке арбитражного суда, на участке находится база отдыха, оформленная в собственность «Эры». Позже Генпрокуратура РФ подтвердила факт аффилированности Александра Ефанова с ООО «Эра». Судя по опубликованным депутатом материалам, на участке председателя суда построено два больших дома (по 350–400 м) и завершено берего­укрепление.

В конце 2022 года Александр Хинштейн сообщил, что глава Шестого кассационного суда пользуется автомобилем, принадлежащим структуре ГК «Тон-Авто», что, по мнению парламентария, является «грубейшим нарушением антикоррупционного законодательства». Стоимость аренды Toyota Sequoia якобы составляет 30 тыс. в месяц, что ниже рыночной цены за такую услугу в 5–10 раз. Более того, в декларациях судьи за 2019, 2020 и 2021 годы автомобиль Toyota Sequoia не значится. Факты покупки земельного участка и аренды автомобиля проверяются также Генпрокуратурой РФ.

Кроме того, как сообщал Александр Хинштейн, в 2021 году супруга Александра Ефанова Ольга Ефанова, находящаяся на пенсии, приобрела Lexus LS600 стоимостью более 22 млн руб., а сам председатель суда носил часы, «внешне не отличимые от швейцарских Breguet, которые стоят не менее 16 млн руб.». В Шестом кассационном суде «Ъ» ответили, что по-прежнему не комментируют данные Александра Хинштейна о председателе суда.

По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, подобный случай создания комиссии ВККС является беспрецедентным. «Основной целью такой комиссии является проверка председателя суда или судьи, в отношении которого полномочие надзора отнесено к ВККС. В основной круг вопросов при расследовании входит наличие нарушений, влекущих за собой дисциплинарные взыскания для судей. Так, к этому относятся нарушения антикоррупционного законодательства, судебной этики либо совершение противоправных деяний»,— пояснила Мария Спиридонова.

Евгений Чернов