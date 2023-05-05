Эксперты шагнули в виртуальную реальность

В преддверии Дня Победы Экспертный институт социальных исследований провел в четверг круглый стол «Битва за историю: историческая память и актуальная политика». Его участники сообщили, что сейчас разворачивается настоящая битва за историческую правду, которая была бы выиграна западными фальсификаторами, если бы не работа российских историков и лично Владимира Путина. Впрочем, и этого, по их мнению, недостаточно, ведь негативные мифы о России распространяются еще и через видеоигры, а вскоре полем боя за молодые умы станет виртуальная реальность. И в этой сфере эксперты тоже считают необходимым дать отпор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В целом тезисы дискуссии были довольно предсказуемы. Модератор круглого стола, политолог Павел Данилин, сразу заявил, что вокруг истории России создаются различные негативные мифы, которые становятся инструментом политической борьбы. «Сохранение исторической памяти становится задачей государственного значения. Не зря Владимир Владимирович (Путин.— “Ъ”) на встрече с Советом по правам человека заявил, что подготовка учебника истории и обществознания — это важная задача государственного значения. Не зря Владимир Владимирович сам написал исторические статьи, одна из которых стала ключевой в современной политической идеологии Российской Федерации — статья об историческом единстве русских и украинцев»,— добавил эксперт беспроигрышных с точки зрения политической конъюнктуры ссылок, после чего перешел к теме «нациостроительства в ужасающем ключе». Антипримером в этом смысле для господина Данилина стала, естественно, Украина. В частности, он поспорил с известной шуткой о том, что древние украинцы выкопали Черное море, рассказав, что Новороссия в конце XVIII века была массово заселена выходцами с территорий современных Московской и Калужской областей. «Вот она, реальность, кто копал Черное море»,— подытожил эксперт.

Политолога горячо поддержал научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков. «Написание истории Украины предшествовало появлению Украины как государства и во многом предшествовало формированию украинской нации»,— разъяснил историк. По его словам, после развала Советского Союза во всех странах постсоветского пространства под влиянием Запада появились специальные «историко-политические институции», занимавшиеся формированием прошлого и «нациостроительством». Параллельно эти структуры создают антироссийский негатив, который продвигают не только внутри своих стран, но и на международной арене, подчеркнул господин Дюков.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов тоже не остался безучастным к «битве за историю» и подробно описал ее главных участников. По одну сторону линии фронта оказались фальсификаторы истории, которые, по словам эксперта, занимаются своей деятельностью «системно и комплексно». «Это Запад, конечно»,— пояснил на всякий случай господин Шаповалов. «С другой стороны — наша историческая наука, наше общество, государство, которое стремится защитить историческую правду, и ведущую роль в этом играет президент России Владимир Владимирович Путин»,— провозгласил ученый, отметив заодно и важность работы по написанию новых учебников истории для формирования «объективной картины прошлого».

Доцент кафедры российской политики факультета политологии МГУ Сергей Белов повернул дискуссию в весьма неожиданное русло. Он рассказал, как на одном из занятий пытался развенчать мифы о Сталинградской битве, присутствующие в компьютерной игре «Call of Duty». «Разработчики демонстрируют много негативных штампов о Сталинградской битве: заградотряды, одна винтовка на троих и прочее»,— пояснил политолог. После его выступления к нему подошел студент, который все еще верил игре. «Я спросил его: ты читал это в школьном учебнике, ты смотрел документальные фильмы, читал документы?» — поделился господин Белов. Студент, как выяснилось, ничего этого не делал и в своей аргументации апеллировал лишь к «Call of Duty». «Нужны примеры игр, в которых будет сохраняться уважение к ветеранам, к подвигам советского народа»,— резюмировал эксперт.

«В 2003 году, ровно 20 лет исполнилось, я приходил и отправлял записку в администрацию президента о том, что с развитием интернета появляются видеоигры, в которые активно играет молодежь,— подхватил тему депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев.— Я объяснял, что нужно захватывать это пространство нашими историческими героями, чтобы мы там присутствовали, пропагандировали». Впрочем, сейчас это пространство уже прошлого сражения, а ориентироваться надо не на обычные видеоигры, а на виртуальную реальность, предупредил депутат. «Когда люди будут погружаться в виртуальную реальность, сами принимать участие в боях, махать мечом, сбрасывать бомбы… Возможности к этому все есть: симулирование полетов на самолете, симулировано будет и участие в Бородинской битве, в Куликовской битве. Везде там мы должны уже присутствовать и все это рисовать»,— сказал он. Господин Матвейчев признал, что речь идет о достаточно дорогих проектах, но выразил убеждение, что в России есть свои технологии, которые позволят вести подобные разработки дешевле, чем на Западе.

Андрей Винокуров