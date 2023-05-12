Правительство не поддержало идею освободить от мобилизации неслуживших

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предусматривающий освобождение от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Кабинет министров счел расширение перечня категорий граждан, которым предоставляется право на отсрочку от мобилизации, нецелесообразным. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух участников заседания комиссии, которое состоялось 10 мая.

Изменения в ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» предложил внести депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в конце октября прошлого года. В пояснительной записке к законопроекту он обращал внимание на телеобращение президента Владимира Путина от 21 сентября, в котором глава государства объявил о начале частичной мобилизации.

Тогда президент сказал, что призыву на военную службу будут подлежать «только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Господин Матвеев подчеркивал, что в открытой части указа от 21 сентября 2022 года об объявлении частичной мобилизации в России эти критерии отсутствуют. Тем не менее граждане следовали принципам, обозначенным в заявлении президента, отмечал депутат. По данным «Ведомостей», законопроект Михаила Матвеева до сих пор не рассмотрел даже думский профильный комитет по обороне. В правительстве с инициативой депутата не согласились.

«В соответствии с ч. 1 ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно»,— говорится в отзыве кабинета министров, который приводит издание.

Также в отзыве правительства указывается, что «в пояснительной записке отсутствует анализ правоприменительной практики, позволяющий определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы». Как указал господин Матвеев, из отзыва следует, что в правительстве имеют в виду всеобщую мобилизацию, а законопроект касается частичной.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. По словам Владимира Путина, на службу были призваны 318 тыс. человек с учетом добровольцев. Официального указа о завершении мобилизации не было.

18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговоров о второй волне мобилизации в Кремле не ведут. До этого, 31 марта, начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский подчеркивал, что уже призванных граждан и добровольцев хватает для выполнения всех задач.

Милена Костерева