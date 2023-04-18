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Коммерсантъ FM
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Песков: в Кремле не ведутся разговоры о второй волне мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление депутата Госдумы Александра Бородая, который не исключил проведения второй волны мобилизации в стране. Господин Песков сказал, что в Кремле этот вопрос не обсуждается.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Разговоров о второй волне мобилизации в Кремле не ведется»,— сказал пресс-секретарь в комментарии Telegram-каналу Shot.

Депутат Бородай на прошлой неделе говорил, что России надо «собрать максимум сил для того, чтобы одержать быструю и эффективную победу» на Украине. Он также упоминал готовящееся украинское контрнаступление, которое, по его мнению, должно начаться в середине мая. «Та мобилизация, которая была, резко усилила с нашей стороны линию соприкосновения. Но это может оказаться недостаточным для победы в сжатые сроки»,— сказал он.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании — были мобилизованы 300 тыс. человек. Проведение второй волны мобилизации власти неоднократно отрицали.

Ранее в апреле в России был принят закон, приравнивающий электронные повестки к бумажным, цифровая повестка будет считаться врученной сразу после ее появления в личном кабинете независимо от того, заметил ли ее адресат. Для уклонистов вводится ряд ограничений, в том числе на выезд из страны. По словам главы думского оборонного комитета Андрея Картаполова, новые правила получения повесток затронут не только срочников, но и всех военнообязанных.

Подробнее о новом законе — в материале «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Частичная мобилизация

Частичная мобилизация

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