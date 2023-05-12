МЧС Курганской области рассказало, что в регионе остался один лесной пожар

Все ландшафтные пожары в Курганской области потушены. В регионе остался один лесной пожар, его локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Курганской области.

«Ландшафтных пожаров нет, лесной пожар один — в Шатровском районе, но он уже локализован, угрозы нет»,— сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

В МЧС добавили, что говорить о стабилизации ситуации с пожарами пока рано из-за погодных условий в области.

На прошлой неделе в Курганской области начались масштабные природные пожары при аномально жаркой и ветреной погоде. 7 мая в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Жителей нескольких населенных пунктов эвакуировали. Следственное управление СКР по региону сообщало о трех погибших, СМИ — о 21. Гидрометцентр прогнозирует в регионе в ближайшие дни чрезвычайно высокий риск возникновения пожаров (пятый класс пожароопасности).

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Большой огонь угас».

Олеся Павленко