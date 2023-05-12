Мэрия Рубцовска объяснила списание военной техники на металлолом ее ветхим состоянием

Администрация Рубцовска сообщила, что военную технику, переданную местным властям для установки в парке «Патриот», списала на металлолом из-за ее плохого состояния. Специалисты «Алтайтрансмаш-сервис», осуществлявшие реставрацию машин, признали часть техники, в том числе БТР 60П, не подлежащей восстановлению, т.к. «диски колес деформированы, отсутствуют башня, технологические люки и световые приборы, по корпусу повсеместные следы коррозии, кроме того, отсутствовали внутренние узлы, агрегаты и оборудование», пояснили в мэрии.

Ранее техника из госсобственности была передана в оперативное управление МБУ СП «СШ «Юбилейный». «Для установки были переданы воздушное судно - учебно-тренировочный самолет Як-52, транспортно-десантный самолет Ан-2, бронированная машина БТР 60П», - отмечают в администрации и добавляют, что БТР с 2011 года находился на специализированной стоянке в Барнауле и в 2021-м по решению Железнодорожного суда был признан бесхозяйным, после чего передан в собственность РФ.

По данным властей, транспортировка до Рубцовска могла привести к окончательному разрушению корпуса машины. «Использование бронированной машины БТР 60П, как макета в парке «Патриот», в связи с отсутствием башни не представлялось возможным», - считают в мэрии.

В связи с этим властями было принято решение БТР 60П в Рубцовск не транспортировать, а произвести сдачу в металлолом на месте стоянки в Барнауле. Вырученные средства в сумме 42,5 тыс. руб. мэрия планирует направить на транспортировку и реставрацию самолетов, которые сегодня находятся в Барнауле.

Установка техники в парке «Патриот» в 2023 году не запланирована, сообщили в мэрии.

Помимо БТР, администрация Рубцовска сдала на металлом катер «Восток» и автомобиль ЗИЛ-131 АЦ – 40, изначально являющиеся муниципальным имуществом.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев обратился к руководителю региональной прокуратуры с просьбой проверить информацию о действиях рубцовского муниципального бюджетного учреждения «СШ» Юбилейный» по передаче бывшей военной техники на утилизацию.

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Лолита Белова