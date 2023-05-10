Алтайский сенатор попросил прокуратуру проверить информацию о списанной в утиль военной техники в Рубцовске

Член Совета Федерации РФ от Алтайского края Виктор Зобнев обратился к руководителю региональной прокуратуры с просьбой проверить информацию о действиях рубцовского муниципального бюджетного учреждения «СШ» Юбилейный» по передаче бывшей военной техники на утилизацию. По словам сенатора, БТР, ЗИЛ-131, а также катер «Восток» должны были быть установлены в местном парке «Патриот».

«Прошу вас провести прокурорскую проверку и в случае необходимости принять установленные законом меры прокурорского реагирования», - говорится в обращении Виктора Зобнева (копия имеется в распоряжении редакции «Ъ-Сибирь»).

По данным сенатора, техника была бесплатно передана из собственности РФ в администрацию Рубцовска. Машины необходимо было отреставрировать, предварительно уже была достигнута договоренность с инвестором для их восстановления и последующей установки в парке, отмечает Виктор Зобнев.

«Я лично осмотрел БТР и знаю, что он занял бы достойное место в парке. Поэтому решение об утилизации стало для меня полной неожиданностью. Такое просто недопустимо. Вместо того, чтобы создавать, уничтожается даже то, что поступает на баланс муниципального учреждения безвозмездно! Такому решению нет оправдания», - считает сенатор.

Получить комментарий администрации Рубцовска на момент публикации не удалось.

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Лолита Белова