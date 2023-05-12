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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза и распространения оспы обезьян

Роспотребнадзор сообщил, что за последние три месяца в мире выявили почти на 90% меньше новых заражения случаев оспы обезьян, чем в предыдущие месяцы. Ведомство считает, что риск ее распространения в России минимален.

«Научными учреждениями Роспотребнадзора была обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики всех случаев заболевания. В достаточном количестве были произведены наборы реагентов для определения данного вируса, а также других ортопоксвирусов. На сегодняшний день риски завоза и распространения оспы обезьян на территории РФ минимальны»,— уверяют в ведомстве (цитата по ТАСС).

Вчера, 11 мая, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенного в августе 2022 года из-за вспышки обезьяньей оспы. О снижении заболеваемости ею глава ВОЗ говорил еще в октябре. В организации оценивали уровень смертности от оспы обезьян в 3–6%. В России было подтверждено два случая заражения.

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