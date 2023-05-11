ВОЗ отменила режим ЧС в мире из-за оспы обезьян

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенного в августе 2022 года из-за вспышки обезьяньей оспы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тедрос Гебрейесус

Фото: Esa Alexander, Reuters Тедрос Гебрейесус

Фото: Esa Alexander, Reuters

«Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою пятую встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации в общественном здравоохранении, имеющей международное значение. Я согласился с этой рекомендацией. Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения»,— сказал господин Гебрейесус на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

По данным с сайта ВОЗ, к маю 2022 года в 110 странах было зафиксировано 87 тыс. случаев заражения оспой обезьян и 112 летальных исходов. ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в июле. В октябре прошлого года глава ВОЗ заявил о снижении заболеваемости оспой обезьян.

В ВОЗ оценивали уровень смертности от оспы обезьян в 3–6%. В России было подтверждено два случая заражения. Роспотребнадзор неоднократно заявлял об отсутствии угрозы распространения оспы обезьян в России.

Эрдни Кагалтынов