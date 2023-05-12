Оппозиционер потерял мандат на бирже

Комиссия законодательного собрания Ульяновской области по контролю за достоверностью сведений о доходах рекомендовала прекратить полномочия внефракционного депутата Матвея Володарского за наличие у его супруги акций иностранной компании. По словам самого парламентария, речь идет об индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) для трейдинга, который втайне открыл его несовершеннолетний сын, заработавший 1,7 тыс. руб. Господин Володарский намерен судиться с банком, открывшим счет без согласия родителей, а также с заксобранием, если решение о лишении мандата будет принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Володарский

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Матвей Володарский

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

12 мая на внеочередном заседании ульяновского областного законодательного собрания будет рассмотрен проект постановления о прекращении депутатских полномочий Матвея Володарского в связи с нарушениями, выявленными в его сведениях о доходах. Вынести этот документ на сессию и поддержать его в среду рекомендовала парламентская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов.

Как пояснил “Ъ” председатель комиссии Дмитрий Грачев, факт нарушения был установлен прокуратурой Ульяновской области. Депутатам, их супругам и несовершеннолетним детям запрещено иметь акции иностранных компаний и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, «а Матвей Володарский при подаче декларации сам отразил в декларации супруги наличие акций иностранной компании из США и Нидерландов», объяснил господин Грачев.

«Выяснилось, что от имени супруги был заключен договор на открытие брокерского счета и совершение действий по покупке и продаже акций от ее имени. Всего было несколько операций. При этом на момент проверки счет не был закрыт»,— сообщил глава комиссии, добавив, что по закону это «однозначно несовместимо со статусом депутата» и безальтернативно влечет лишение мандата.

В то же время Дмитрий Грачев выразил сожаление, что заксобрание лишится оппозиционного депутата: «Такие люди нужны, чтобы поднимать больные вопросы, показывать альтернативные мнения». Напомним, в 2018 году Матвей Володарский избрался в областной парламент по одномандатному округу от КПРФ, но через некоторое время покинул фракцию, заявив, что по многим вопросам не согласен с коммунистами. В апреле 2021 года область возглавил представитель Компартии Алексей Русских, к которому господин Володарский встал в жесткую оппозицию.

Сам Матвей Володарский в беседе с “Ъ” заявил, что с решением комиссии не согласен: акции были, но это «обычная игра на фондовом рынке», причем вел ее 16-летний сын депутата, который смог втайне по копии паспорта матери через интернет открыть ИИС в банке БКС и заключить брокерский договор. «Пацан решил как бы поиграть, он положил на счет 12,8 тыс. руб. и заработал к концу года 1,7 тыс. руб. Я узнал об этом только в конце марта, когда стал собирать сведения о доходах. И я этот факт не скрывал, хотя коллеги говорят, что проще было бы скрыть, тем более что к 1 декабря никаких иностранных акций там уже не было»,— уверяет господин Володарский.

Он добавил, что позже попытался закрыть счет и внести изменения в декларацию, но безуспешно. «Я считаю, что это чисто политическая расправа, политическое убийство без суда и следствия, от меня хотят избавиться перед отчетом губернатора, который перенесли с апреля на конец мая. Все решается в течение трех дней, хотя у нас по регламенту есть 90 дней, чтобы разобраться с нарушениями»,— заявил депутат. Он намерен судиться с банком БКС, а если его лишат депутатского мандата, то и с законодательным собранием, «потому что такое решение никакого отношения к законодательству не имеет».

Отметим, что в Ульяновской области не впервые лишают депутатов мандата за недостоверные сведения о доходах. Так, в апреле 2019 года заксобрание региона голосами единороссов лишило полномочий депутата от КПРФ Дениса Гурьянова, который не мог предоставить справку о доходах своей бывшей жены, отказавшейся предоставлять эти сведения из-за «неприязненного отношения» к бывшему мужу. В январе 2020 года тогдашний губернатор Сергей Морозов потребовал лишить мандатов двух депутатов гордумы Димитровграда от КПРФ (на тот момент большинство в городском парламенте составляли коммунисты), что в конце концов и произошло после вмешательства прокуратуры. Позже за нарушения в декларациях лишились полномочий еще несколько депутатов димитровградской гордумы. В то же время в 2013 году восемь депутатов областного заксобрания от «Единой России» вообще не стали сдавать декларации о доходах, но мандатов их не лишили.

Партнер юридической фирмы «Кирьяк и партнеры» Семен Кирьяк рассказал “Ъ”, что «исходя из сложившейся сейчас практики, депутатов в большинстве случаев лишают мандатов после выявления подобных нарушений» и «величина дохода от использования таких инструментов значения не имеет». Он также заметил, что «при открытии ИИС в БКС пользователь проходит авторизацию, подразумевающую предоставление паспортных данных и подписание документов», и «доказать, что банк должен был знать о недостоверной информации, будет крайне затруднительно».

Сергей Титов, Ульяновск