Гавань любит тишину

В апреле приток средств в розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФы) усилился. Пайщики вложили в них 5,4 млрд руб., показав лучший результат за шесть месяцев. При этом частные инвесторы фиксировали прибыль в рисковых фондах акций, опасаясь разворота на рынке после роста в начале весны. Выросли вложения в фонды денежного рынка, которые рассматриваются как «тихая гавань» для размещения временно свободной ликвидности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Интерес частных лиц к рынку коллективных инвестиций заметно вырос. По данным Investfunds, чистый приток средств в розничные ПИФы в апреле достиг 5,4 млрд руб., это рекордный результат с сентября 2022 года, он на 0,6 млрд руб. превышает показатель предшествующего месяца. В отличие от прошлого месяца основной приток средств (более 4,8 млрд руб.) пришелся на биржевые фонды. Это в три раза больше, чем месяцем ранее, и лучший результат с января 2022 года (7,4 млрд руб.).

Изменились и инвестиционные предпочтения частных инвесторов. Впервые с начала года был зафиксирован чистый отток средств из фондов акций. По объему он был небольшой (164 млн руб.), однако в марте в эти фонды был зафиксирован чистый приток в размере 1 млрд руб. а в целом за первый квартал они привлекли почти 3 млрд руб. С минимумов рынка в октябре 2022 года индекс Московской биржи вырос более чем на 40%, причем только в весенние месяцы он прибавил почти 17% и впервые с апреля 2022 года закрепился выше уровня 2600 пунктов. По словам директора департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Майорова, инвесторы фиксируют прибыль, потому что она «жжет карманы».

При этом из фондов облигаций выведен минимальный за полгода объем средств — 0,76 млрд руб., в четыре раза меньше, чем в марте. «С середины апреля долговый рынок показывает хорошую динамику, что могло привлечь инвесторов к облигационным фондам»,— отмечает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Руслан Николенко.

После турбулентности 2022 года, а также принимая во внимание, что внешний фон может оказывать сильное влияние на фондовый рынок, большая часть инвесторов выбирают наиболее осторожные стратегии, говорит руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Дмитрий Постоленко. К ним можно отнести фонды смешанных инвестиций, чистый приток в которые хотя и сократился по сравнению с мартом, однако составил почти 2,5 млрд руб. «Многим инвесторам психологически комфортнее покупать смешанные фонды, так как в них не 100% активов инвестируется в акции»,— отмечает господин Майоров.

Самые консервативные инвесторы уходили в фонды денежного рынка. По данным Investfunds, за апрель чистый приток в них составил почти 4 млрд руб., что на 1 млрд руб. выше показателя марта и лучший результат в этом году. Такие фонды зарабатывают в основном на операциях обратного репо, а потому не подвержены рыночному риску. «Фонды денежного рынка это своеобразные "тихие гавани" для инвесторов, которые позволяют им занять выжидательную позицию, однако они не приносят сопоставимого с акциями и облигациями дохода на длинных временных горизонтах»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк. Он допускает, что с течением времени позиции из таких фондов начнут перекладывать в более рисковые типы активов.

Возвращение интереса к фондам акций будет зависеть от того, насколько быстро рынок сможет восстановиться после коррекции в начале мая. На межпраздничной неделе индекс Московской биржи опускался до 2500 пунктов, но затем вернулся к уровню 2600 пунктов. «Мы ожидаем продолжения роста российского фондового рынка — на фоне притока новых денег после выплаты дивидендов и на фоне прихода новых инвесторов, которые не успели поучаствовать в росте первого квартала. Тем более что дивидендная доходность в этом году может составить 10–11%»,— говорит господин Постоленко. Что касается фондов облигаций, по мнению Виктора Барка, основной вопрос в том, когда ЦБ РФ возобновит цикл снижения ставок, для чего нужны благоприятные данные по инфляции. Хотя инфляция опустилась в апреле в годовом выражении до многолетнего минимума, на рынке сохраняются опасения ее разгона и возврата ЦБ к подъему ставки.

Виталий Гайдаев