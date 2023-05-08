Круговорот дивидендов

Апрель оказался успешным почти для всех направлений вложений на рынке коллективных инвестиций. Лучшую динамику продемонстрировали фонды, ориентированные на российские акции, которые уверенно растут в цене на фоне планов крупных эмитентов провести масштабные выплаты акционерам. Управляющие рассчитывают на продолжение роста на рынке акций, чему будет способствовать реинвестирование полученных инвесторами дивидендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Стимулирующие выплаты

По данным InvestFunds, по итогам минувшего месяца из 187 крупных розничных фондов (с активами свыше 100 млн руб.) 182 показали прирост стоимости пая. Более трети всех фондов обеспечили доход пайщикам выше 5%, а у двух лучших ПИФов рост стоимости пая превысил 10%. Месяцем ранее у каждого второго ПИФа стоимость пая выросла более чем на 5%, а у 20 лучших достигла 10–15%.

Однако если в марте наибольший прирост стоимости пая отмечался в фондах с валютными активами, то в минувшем месяце высокие результаты показали фонды российских акций. По данным InvestFunds, стоимость паев таких фондов выросла за месяц на 5–10%. Это происходило на фоне существенного роста на российском рынке акций. По итогам минувшего месяца индекс Московской биржи вырос на 7,5%, до отметки 2635 пунктов, и вернулся к уровням начала апреля 2022 года.

Основным фактором, повлиявшим на рост котировок акций российских эмитентов, является ожидание масштабных дивидендных выплат.

После объявления Сбербанком дивидендов, которые оказались рекордными в истории эмитента, рынок был в ожидании потенциальных выплат от других компаний. В апреле высокие дивиденды рекомендовали советы директоров ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, «Татнефти».

«Дополнительными факторами, повлиявшими на позитивный тренд в апреле, стали ослабление рубля и сокращение дисконта российской нефти Urals к Brent, что позитивно для нефтегазовых экспортеров»,— отмечает аналитик УК ТРИНФИКО Мария Трофимова. По данным Profinance, в апреле средняя стоимость Urals составила $58,7 за баррель, что на 13% выше значения марта.

Валютная поддержка

Также высокий доход (3–7,7%) принесли пайщикам фонды, инвестирующие в драгоценные металлы. Лучшую динамику продемонстрировали ПИФы, инвестирующие в физический металл, а не в ETF. Рублевая стоимость золота выросла в отчетный период на 4,5%, до 5,16 тыс. руб./г. Это в значительной степени было связано с ростом курса доллара, который поднялся более чем на 4%, до отметки 80,25 руб./$. В то же время на мировом рынке металл подорожал в долларах на 1,2%, до $1990 за унцию. «Основной рост пришелся на конец месяца, когда было объявлено о банкротстве еще одного крупного американского банка — First Republic с активами $229 млрд. Новость подогрела страхи фондового рынка относительно сохраняющихся в глобальной экономике угроз для стабильности мирового банковского сектора»,— отмечает управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак.

Валютная переоценка также стала основным драйвером прироста стоимости паев фондов еврооблигаций, замещающих облигаций и облигаций в китайских юанях.

По данным InvestFunds, паи таких фондов подорожали за минувший месяц на 2–5,6%. В то же время фонды рублевых гособлигаций в основной своей массе обеспечили доход до 1,5%. «Внутренний долговой рынок остается под давлением ввиду превалирующих проинфляционных рисков, которые могут в полной мере реализоваться во втором полугодии 2023 года»,— указывает Игорь Козак.

Акции в приоритете

В ближайшие месяцы, по мнению аналитиков, подъем на российском рынке может продолжиться. Ключевую роль по-прежнему будут играть дивидендные истории. «Часть дивидендных выплат от ЛУКОЙЛа и Сбербанка, вероятнее всего, будут реинвестированы в рынок, и именно в акции, предлагающие потенциальную доходность выше, чем по депозитам и облигациям»,— отмечает Мария Трофимова. По оценке аналитиков SberCIB Investment Research, инвесторы могут реинвестировать около 250 млрд руб. из 1,8 трлн руб. ожидаемых весенне-летних дивидендов.

С учетом сохраняющихся девальвационных рисков из-за уменьшения экспорта и роста импорта, а также из-за оттока капитала интересными для вложений будут и валютные фонды. «Для консервативных инвесторов валютные фонды замещающих и юаневых облигаций остаются привлекательными в плане валютной диверсификации активов»,— отмечает Мария Трофимова. В случае фондов рублевых облигаций участники рынка менее оптимистичны. «Высокие уровни занятости в экономике, рост реальных заработных плат, случившаяся девальвация рубля, а также существенный дефицит бюджета и большой объем первичного предложения ОФЗ со стороны Минфина продолжат давить на инфляцию и российский облигационный рынок»,— отмечает Игорь Козак.

Виталий Гайдаев