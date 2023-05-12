Западный лизинг уходит за полцены

Стало известно о продаже двух кэптивных лизинговых компаний — немецкой «Дойче Лизинг Восток» и французской «АЛД Автомотив». Их портфели, как и клиентская база, значительно размылись, и компании могли быть выкуплены российскими инвесторами с дисконтом в 50%. По мнению экспертов, наибольший интерес для инвесторов представляют компетенции сотрудников этих организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За последние две недели сразу две зарубежные финансовые группы объявили о завершении сделок по продаже дочерних лизинговых компаний в России, продолжив череду смены владельцев в компаниях отрасли (см. “Ъ” от 31 января).

Deutsche Leasing сообщила о выкупе «Дойче Лизинг Восток» менеджментом российской компании с привлечением финансового инвестора. Все расчеты по сделке были завершены в первом квартале. Кто стал финансовым инвестором, стороны сделки не раскрывают.

В конце апреля французская группа Societe Generale завершила продажу дочерней «АЛД Автомотив». Эта информация подтверждается данными ЕГРЮЛ, согласно которым новым собственником стало АО ЦК, связанное со структурами Игоря Кима, одного из владельцев Экспобанка.

Участники сделок не ответили на запросы “Ъ”.

«Дойче Лизинг Восток» специализируется на лизинге аграрного и строительного оборудования, транспортных средств и техники для IT-индустрии. «АЛД Автомотив» занимается операционным лизингом легковых автомобилей. По данным «Эксперт РА» за 2022 год, объем нового бизнеса «Дойче Лизинг Восток» составил 922 млн руб., это на 91% меньше, чем по итогам 2021 года. «АЛД Автомотив» данные для рэнкинга не предоставляла.

Три собеседника “Ъ” на рынке лизинга полагают, что инвестором в сделке по «Дойче Лизинг Восток» могли быть Альфа-банк либо связанные с ним структуры. «Одна из компаний "АБ-холдинга" (материнская структура банка.— “Ъ”) поучаствовала в выкупе этой компании как миноритарный инвестор»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Впрочем, в Альфа-банке участие в сделке отрицают, как и в «Альфа-Лизинге».

Возможное участие в сделке лиц, аффилированных с компаниями, находящимися под санкциями, вызывает вопросы и у юристов. Продавец зарегистрирован в ЕС, соответственно, будут иметь значение уровень вовлеченности в данную сделку подсанкционного лица, а также осведомленность продавца об участии такого лица в сделке, поясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.

Большей проблемой может стать получение средств, вырученных от продажи активов. По словам управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, «эти средства поступят на спецсчета, и в какой перспективе и на каких условиях они могут быть выведены, пока сказать довольно сложно»,— подчеркивает юрист (см. “Ъ” от 24 марта).

Российское законодательство никаких специальных обязательств при совершении подобных сделок не предполагает. «Впрочем, в самих сделках могут содержаться определенные условия, связанные с финансированием, выплатой дивидендов, перепродажей, если иностранные компании планируют в будущем вернуться в Россию»,— указывает госпожа Токарева.

Сделка по «Дойче Лизинг Восток», «вероятнее всего, стала портфельной», полагают два участника рынка, поясняя, что «покупатель приобрел ликвидный портфель с большим дисконтом». Впрочем, источник “Ъ”, знакомый с планами покупателя, подчеркивает, что новые владельцы «Дойче Лизинг Восток» видят перспективы в лизинговом сегменте и «хотят использовать опыт и клиентскую базу команды, которая в компании сохранится».

«АЛД Автомотив» «интересна именно с точки зрения развития бизнеса, потому что это самый крупный игрок в операционном лизинге», замечает один из собеседников “Ъ”. И желающих купить эту компанию было много, но большинству претендентов Societe Generale запретила участвовать в конкурсе, замечает еще один участник рынка.

Стоимость сделок не раскрывается. По оценкам собеседников “Ъ”, с учетом дисконта 50% «АЛД Автомотив» можно оценить в 8–13 млрд руб. С «Дойче Лизинг Восток» ситуация для оценки труднее — сложно оценить, что именно осталось в их портфеле, кроме того, он существенно размылся по другим игрокам рынка. Однако, по оценке собеседников “Ъ”, компания могла обойтись покупателям в 7 млрд руб.

Полина Трифонова, Ксения Дементьева