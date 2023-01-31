Лизинг сливается и поглощается

В российском лизинге активизируется перераспределение активов. По данным “Ъ”, крупные отечественные игроки интересуются покупкой компаний с иностранным капиталом, таких как «Джон Дир Файнэншл», «Дойче Лизинг Восток» и «Скания Лизинг». Но сделки продвигаются медленно, поскольку сопряжены с юридическими трудностями из-за необходимости соблюдать как западные, так и российские ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, участники российского финансового рынка проявляют интерес к лизинговым компаниям с иностранным капиталом. Собеседники “Ъ” в отрасли говорят, что особенно активен в этом направлении «Уралсиб» (в его группу входит компания «Интерлизинг») и Экспобанк (назывался в числе претендентов на лизинговую компанию «Сименс Финанс», см. “Ъ” от 18 августа 2022 года). Кроме того, в некоторых переговорах участвует инвестгруппа «Инсайт» (осенью прошлого года приобрела «Сименс Финанс»), подтвердил ее представитель.

По словам двух источников “Ъ”, «наиболее привлекательны для приобретения» «Джон Дир Файнэншл» (специализируется на сельскохозяйственной и лесозаготовительной технике), «Дойче Лизинг Восток» (строительная и спецтехника) и «Скания Лизинг» (грузовой автотранспорт). Общую стоимость возможных сделок собеседники “Ъ” оценивают на уровне до 40 млрд руб.

По данным «Эксперт РА», объем нового бизнеса лизинговых компаний за январь—сентябрь 2022 года снизился год к году на 15%, до 1,28 трлн руб. (см. “Ъ” от 1 декабря 2022 года). За 2021 год объем нового бизнеса «Джон Дир Файнэншл» составил 21,4 млрд руб., «Дойче Лизинг Восток» — 11,2 млрд руб. Портфель компаний по итогам 2021 года составил 31,6 млрд руб. и 20,7 млрд руб. соответственно. «Скания Лизинг» не предоставляла данные.

В Экспобанке, «Джон Дир Файнэншл», «Дойче Лизинг Восток» и «Скания Лизинг» не ответили на запросы “Ъ”. В «Уралсибе» сообщили, что «банк не планирует проведения сделок на рынке лизинга». Все кэптивные иностранные лизинговые компании уже давно прекратили заключение новых сделок (см. “Ъ” от 8 марта 2022 года), активно ищут возможности продать бизнес и покинуть Россию, подчеркивает источник “Ъ” на рынке.

«Нам интересны лизинговые компании, однако не все подряд и не за любую цену,— подчеркивают в группе "Инсайт",— мы внимательно смотрим на предложения». Как отмечает директор «Салют Адвайзори» Евгений Пенкин, уровень ожидаемой доходности «не всегда удовлетворяет покупателя», однако лизинговые компании с иностранным капиталом «имеют некоторое преимущество». По его словам, инвесторы в первую очередь заинтересованы в покупке активов, которые могут генерировать стабильный денежный поток, и «иностранные лизинговые компании выгодно отличаются по этому параметру, поэтому на рынке есть конкуренция за них».

Кроме того, по словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зои Советкиной, у этих компаний «хорошо выстроенные системы риск-менеджмента и бизнес-процессы, а также команды специалистов с хорошим опытом и компетенциями в сделках со спецтехникой». Кроме того, добавляет эксперт, речь идет о «покупке базы, которая отличается значительной долей повторных клиентов с хорошей платежной дисциплиной».

Дополнительным стимулом к покупке застрявших в стране иностранных игроков, которые «по политическим или иным нерыночным соображениям» отказались работать в России, может быть и надежда, что механизмы параллельного импорта и логистические цепочки оптимизируются, или удастся найти альтернативную продукцию со схожими характеристиками, полагает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

Но при планировании подобных сделок необходимо учитывать как требования санкционного законодательства западных юрисдикций, так и ограничения, обусловленные применением ответных российских мер, подчеркивает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. «Несоблюдение требований российского законодательства может повлечь за собой еще и ничтожность сделки в рамках гражданско-правовых последствий,— поясняет юрист.— В США, Евросоюзе, Великобритании и других юрисдикциях за нарушение режима санкций предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность».

Полина Трифонова, Ольга Никитина