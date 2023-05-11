Музыке хотят усилить модерацию

Госдума собирается обязать музыкальные стриминги модерировать контент и удалять экстремистские песни. Об этом сообщил глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, сейчас депутаты вместе с Роскомнадзором разрабатывают такой документ. Поводом для этого стало появление в сервисе «Яндекс. Музыка» песни под названием «Горит москаль». Композицию оперативно удалили, однако, по мнению Хинштейна, это не решило проблему. Депутат утверждает, что на стриминге доступны и другие треки с противоправным содержанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Насколько реалистично требование по модерированию контента на стримингах? Главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов считает, что новым законом проблему не решить. Кроме того, площадки вряд ли смогут полноценно отслеживать содержание песен:

«Бизнес не может это эффективно отслеживать, потому что он не знает политики государства. Если у государства существует единое культурное пространство и культурная политика, тогда контролем должен заниматься в первую очередь государственный орган. Какие-то простые явные вещи бизнес может сделать, но компании всегда будут сильно перестраховываться и выбрасывать лишнее.

Это будет порождать отрицательные тренды в обществе, ведь сначала надо рассказать, что такое хорошо и что такое плохо. Сейчас этого нет, что и понятно — делать это долго и тяжело, надо было давно этим заниматься. Конечно, с точки зрения законодательства формулировка есть, но она настолько широкая, что может применяться к огромному количеству не самых понятных бизнесу явлений. В обществе начнет накапливаться раздражение, непонимание и, в конечном счете, недоверие. А вот этого как раз хотелось бы избежать».

За неисполнение закона о модерации и удалении противоправного контента будут предусмотрены крупные штрафы, добавил Александр Хинштейн. Однако их сумма пока не раскрывается. Подобная норма с февраля 2021 года действует для соцсетей и для онлайн-кинотеатров. Это требует от бизнеса больших вложений, говорит гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. И, по его мнению, удалять песни экстремистского содержания сейчас можно точечно, не принимая для этого отдельных документов:

«Каталоги аудиовизуальных сервисов содержат десятки тысяч наименований. Музыкальных произведений, наверное, на порядок больше, то есть речь о миллионах, может быть, о десятках миллионов композиций. Объективно модерировать музыку несколько сложнее. Хотя понятно, что дело не только в количестве, но и в том, в каких материалах могут быть выявлены какие-то проблемные моменты. Сейчас много критики в адрес современных рэп-исполнителей, связанной с пропагандой с их стороны или избыточной трансляцией темы наркотиков. Если брать случай, о котором писал Александр Хинштейн, я сомневаюсь, что это какое-то массовое явление.

Для того чтобы удалить одну или даже несколько композиций, специальное регулирование вводить не требуется. Для этого можно сработать точечно. Что касается модерации контента аудиовизуальных сервисов, тут все же речь идет, как правило, о фильмах и сериалах, которые по большей части отсматриваются перед попаданием в каталог, доступный зрителю. При наличии жестких норм регулирования и довольно серьезной ответственности в виде штрафов вы будете тратить на модерацию столько, сколько нужно. Точные суммы назвать не могу, но навскидку расходы, которые рынок несет для соответствия нормам законодательства в нашей сфере, составляют десятки миллионов рублей в год».

Как уточнил Александр Хинштейн, законопроект об удалении песен с экстремистскими материалами может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии.

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Елена Иванова