Музыку приглушила серость

Рынок музыкального стриминга в России может вырасти к концу 2023 года на 15–20%, говорят опрошенные “Ъ” игроки и аналитики. Таким образом, компенсировать падение 2022 года на 30–50% все еще не удастся. По мнению экспертов, сдерживают рост пиратские приложения, позволяющие прослушивать недоступные в легальных сервисах треки, а также сервисы, позволяющие купить подписки на прекратившие работу в России Spotify и Apple Music.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По оценке гендиректора агентства InterMedia Евгения Сафронова, к концу года рынок вырастет в деньгах на 10–15%. По итогам 2022 года InterMedia оценивало объем российского рынка музыкального стриминга в 5–7 млрд руб.— год к году он упал, по оценкам агентства, на 30–50%. С уходом зарубежных стримингов точкой роста становятся экосистемы: с их развитием увеличивается и статистика подписчиков стримингов, добавляет продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «Мы в Colisium оцениваем перспективы роста в 20–25%».

Глава МТС Music Максим Петровский также рассчитывает, что по итогам года объем рынка вырастет на 20%. «Однако российские пользователи только привыкают платить за подписки и платный контент. Если сравнить проценты населения с подпиской на музыкальный стриминг в США и в РФ, пока цифры несопоставимы»,— говорит топ-менеджер. Несмотря на это, он ожидает, что к концу года аудитория сервиса вырастет вдвое, не раскрывая текущие и прогнозные абсолютные показатели.

Рынок музыкального стриминга растет во всем мире, добавляет директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин. «Мы смотрим на этот тренд позитивно и рассчитываем на рост по итогам года. Но такого взрывного, кратного роста, как было несколько лет назад, скорее всего, не будет»,— добавляет он.

В «Яндекс Музыке» отказались дать прогнозы на 2023 год, но сообщили, что по итогам четвертого квартала прошлого года ежемесячная слушающая аудитория сервиса (MAU) выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Прошлогоднее обрушение рынка музыкального стриминга связано с тем, что из-за начала военных действий на Украине многие мейджор-лейблы — Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group — приостановили работу в России. Из-за этого российские стриминги лишились части зарубежных премьер (см. “Ъ” от 14 марта 2022 года). На рынок повлиял и уход крупных зарубежных площадок — Spotify, Apple Music и YouTube Music. Сейчас в России работают несколько крупных отечественных игроков — «Яндекс Музыка», «VK Музыка», а также «Звук» и «МТС Музыка».

Покинувшие страну Spotify и Apple Music обеспечивали больше половины реального денежного оборота отрасли, подчеркивает господин Сафронов. «Российские сервисы "Яндекс Музыка", "VK Музыка", "Звук" и другие работают по корпоративной и отчасти рекламной модели, их цель — привлечение аудитории к основному бизнесу. Для пользователей они бесплатны либо являются приятным бонусом внутри недорогих пакетов услуг, соответственно, денежного оборота рынку практически не создают»,— поясняет он.

Эксперт добавляет, что расти будет не только легальный, но и пиратский рынок музыки. Например, в Play Market и AppStore присутствуют сервисы, в которых можно найти альбомы зарубежных исполнителей, недоступные на легальных стримингах. Это, например, Zaycev.net и другие приложения в формате офлайн, через которые можно загружать музыку, скачанную на торрентах, убедился “Ъ”.

К тому же россияне продолжают оформлять подписки на ушедшие зарубежные музыкальные стриминги через третьих лиц. Так, через сайт Podpiska.org можно активировать премиум-аккаунт ушедшего Spotify. Пользователю предлагается сменить страну в личном аккаунте пользователя с России на Индонезию, после чего через VPN можно стать членом семейной подписки.

Юлия Юрасова