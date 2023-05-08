Хинштейн призвал Роскомнадзор наказать «Яндекс.Музыку» за песню «Горит москаль»

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении «Яндекс.Музыки» из-за недавнего релиза украинской группы Never too late «Горить Москаль». Песня была опубликована на сервисе сегодня, 8 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Первым обратил внимание на релиз песни «Горить Москаль» на «Яндекс Музыке» рэпер Аким Апачев, автор песни «Лето и арбалеты», неофициального гимна ЧВК «Вагнер». В песне украинской группы есть такие строчки: «Горит москаль, сердце тешится, душа радуется». «Новая песня каких-то особей, которые желают нам смерти. Это же про нас, это мы горим тут»,— написал рэпер на странице во «ВКонтакте».

Через шесть часов внимание на релиз обратил депутат Хинштейн в Telegram. «Своеобразный подарок от «Яндекс.Музыки» накануне 9 мая: песня «Горит москаль» в исполнении украинской группы. Уже обратился в Роскомнадзор с просьбой принять меры»,— написал депутат. По его словам, «это не первый случай подобных выходок» музыкального сервиса.

В октябре 2022 года МВД начало проверку после публикации видео, на котором «Миссис королева красоты Крыма-2022» Ольга Валеева исполняет украинскую песню «Червона калина». В сентябре того же года Бахчисарайский районный суд Крыма оштрафовал организаторов и участников свадьбы, на которой была исполнена эта песня.

Анастасия Ларина